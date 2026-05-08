Шок на заправках Оренбуржья: АИ-98 взлетел в цене, водители не верят новым ценникам

Экономика

В Оренбургской области май начался с коррекции ценников на автозаправочных станциях, ознаменовав завершение периода относительной стабильности. Согласно свежим данным Оренбургстата, за первую неделю месяца стоимость всех популярных марок горючего продемонстрировала восходящую динамику, хотя темпы прироста пока остаются в пределах нескольких копеек.

Фото: Freepik by Designed by Freepik
Инфляционное давление на цены на бензин 2026 проявляется одновременно в сегменте легкового и грузового транспорта, что отражает общую ситуацию на региональном рынке ГСМ.

Статистический мониторинг зафиксировал, что литр АИ-92 теперь обходится водителям в 62,52 рубля, а популярный АИ-95 подорожал до 67,19 рубля. Наиболее заметный скачок произошел в премиальном сегменте: топливо марки АИ-98 и выше прибавило сразу 4 копейки, достигнув отметки 90,56 рубля за литр.

Как сообщает издание 56orb.ru, дизельное топливо также не осталось в стороне от тренда, поднявшись в цене до 75,83 рубля на фоне продолжающихся весенних полевых работ.

Представляющий экспертный совет при Российском газовом обществе Павел Марышев полагает, что текущие розничные тренды сохранятся в ближайшие месяцы.

"До конца июля, когда истекает срок моратория на экспорт, стоимость АИ-92 на АЗС Оренбургской области обоснуется в районе 65-67 рублей; АИ-95 — 71-72 рубля; ДТ — 78-80. Рост более чем умеренный. При благоприятной рыночной конъюнктуре в середине июня, когда посевная кампания полностью завершится, можно ожидать даже нисходящего ценового тренда", — подчеркнул Марышев.

По его прогнозам, к концу июля стоимость АИ-92 может закрепиться в диапазоне 65-67 рублей, а АИ-95 — на уровне 71-72 рублей за литр.

"Локальное подорожание в Оренбуржье вписывается в общую канву сезонного спроса, однако не стоит забывать о логистических сложностях, которые провоцирует энергетический кризис и дефицит танкерного флота на мировом уровне", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на топливо в Оренбуржье

Почему цены выросли именно в начале мая?

Рост обусловлен сезонным увеличением спроса и возобновлением инфляционных ожиданий после короткого периода стабилизации в конце апреля.

Какая марка бензина подорожала сильнее всего?

Наибольший прирост стоимости зафиксирован у высокооктанового бензина АИ-98 и выше, цена на который увеличилась на 4 копейки за неделю.

Когда ожидать возможного снижения цен на заправках?

Эксперты прогнозируют потенциальный нисходящий тренд в середине июня, после того как в регионе завершится активная фаза посевной кампании.

Как запрет на экспорт влияет на розничную стоимость?

Действующий мораторий на вывоз топлива за рубеж позволяет насыщать внутренний рынок, удерживая рост цен в рамках "умеренного" сценария.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
