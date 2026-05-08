Инфляционный удар: как НДС на зарубежные товары изменит цены в интернет-магазинах

Планируемое введение НДС на импортные товары, которые россияне заказывают через зарубежные интернет-площадки в пределах беспошлинных квот, спровоцирует подорожание продукции и усилит инфляционное давление.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use посылка в самолете

Как пояснил кандидат экономических наук Александр Дудчак, подобная фискальная нагрузка ляжет на плечи конечных потребителей.

Напомним, Минпромторг концептуально одобрил установку налога в размере 22% с января 2027 года, что неизбежно изменит привычную структуру трансграничной торговли.

Экономист скептически оценивает потенциал этой меры для наполнения государственного бюджета. По словам эксперта, на которого ссылается MoneyTimes, реальный эффект может оказаться обратным ожидаемому из-за снижения покупательной способности.

Дудчак подчеркнул, что аналогичные попытки ужесточить налоговое администрирование редко приносили значительную выгоду казне, зато всегда били по уровню жизни граждан. Даже выгодная зелёная цена на маркетплейсах может не нивелировать эффект от общего роста налогов.

Дудчак также выразил мнение, что поддержка отечественной промышленности через подобные барьеры сомнительна, так как производители больше страдают от высоких кредитных ставок, чем от конкуренции с дешевым импортом.

"Будет нанесен удар по тем предприятиям малого бизнеса, которые пытаются заработать на доставке товаров из Китая, например. Это приведет к потере рабочих мест, а не к повышению и наполнению бюджета", — констатировал специалист.

Дополнительные сборы лишь заставят людей переходить на более жесткую экономию на продуктах и товарах первой необходимости.

"Введение НДС на товары из-за рубежа фактически ликвидирует преимущество трансграничных покупок, значительно увеличивая финансовую нагрузку на рядового потребителя", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о введении НДС на интернет-покупки

Когда начнут взимать налог с иностранных посылок?

Согласно текущим планам Минпромторга, новые правила налогообложения в размере 22% должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Как новый НДС повлияет на стоимость товаров в онлайн-магазинах?

Ожидается прямой рост цен на товары из зарубежных маркетплейсов пропорционально ставке налога, что сделает их менее конкурентоспособными.

Поможет ли эта мера российским производителям?

Аналитики полагают, что мера вряд ли даст толчок внутреннему производству, так как основные проблемы индустрии связаны с логистикой и стоимостью заемного капитала.

Сохранятся ли беспошлинные лимиты?

Введение НДС обсуждается как мера, дополняющая или трансформирующая текущую систему лимитов, чтобы уровнять условия для внутренних и внешних ритейлеров.

Читайте также