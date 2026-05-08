ЦБ призвал бизнес к сокращениям: спорный метод маскирует реальную проблему

Экономика

Сокращения персонала не смогут помочь экономике восстановиться и лишь уводят обсуждение от более серьезных проблем — высокой ключевой ставки и недостаточного контроля за ценами со стороны антимонопольного ведомства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Набиуллина
Фото: forbes.ru
Набиуллина

Ранее Центробанк в свежем обзоре по ключевой ставке раскритиковал российский бизнес за медленные темпы сокращений. По оценке регулятора, компании не увольняют сотрудников даже при снижении спроса, из-за чего рынок труда хуже подстраивается под замедление экономики.

Беляев не согласился с подходом, при котором увольнения рассматриваются как инструмент адаптации экономики к новым условиям. По его мнению, такая логика уводит дискуссию от главных причин, которые мешают восстановлению деловой активности. Более важным он считает решение системных проблем в денежно-кредитной политике и ценовом регулировании.

"Экономике страны может помочь снижение ключевой ставки при одновременном включении антимонопольного ведомства для контроля за ценами. Это единственное, что может помочь экономике. Все остальное — боковые и второстепенные рассуждения. По-настоящему восстановлению экономики мешает высокая ключевая ставка при бездействии антимонопольного ведомства", — пояснил он.

Беляев также счел искусственной саму идею "приспособления" экономики к замедлению через сокращения. Такой подход не решает базовых проблем, а лишь переводит внимание на второстепенные меры. Главной задачей должно быть не снижение занятости, а создание условий для восстановления деловой активности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
