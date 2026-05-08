Алименты под контролем: зачем в России хотят проверять траты матерей через спецкарты

Механическое копирование американских репрессивных мер в отношении неплательщиков алиментов может негативно сказаться на демографической ситуации в России.

Девушка с грудным ребенком

Представляющий профильную комиссию Общественной палаты РФ Павел Пожигайло считает, что введение жестких ограничений, таких как изъятие паспортов, допустимо лишь при условии полной защиты прав отцов на участие в жизни детей.

По его мнению, отечественная система исполнения обязательств требует глубокой настройки, которая обеспечит баланс между интересами обоих родителей и прозрачный контроль денежных потоков.

В зарубежных правовых системах, на которые ссылаются сторонники карательных методов, права отцов на воспитание законодательно защищены гораздо строже. В России же конфликты часто возникают из-за того, что плательщик отстранен от общения с ребенком или не понимает, на что расходуются средства, отмечает MoneyTimes.

Для решения этой проблемы эксперт предлагает внедрить целевые алиментные карты, которые исключат траты на личные нужды матери, такие как украшения или дорогостоящий отдых, заменяя их прозрачной отчетностью для судов и контролирующих органов. Это особенно актуально, учитывая, что в стране уже обсуждается возможность сделать долги по алиментам бессрочными.

"Идея целевой алиментной карты — дельный шаг к снижению числа конфликтов, однако важно не забывать, что любая задолженность в первую очередь нарушает материальное право ребенка на достойную жизнь", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Пожигайло уверен, что среди пяти миллионов российских должников реальных "уклонистов" не более двадцати процентов, а остальные пять миллионов столкнулись с системными разрывами в законодательстве.

Вместо тотальных запретов эксперт предлагает задействовать механизмы государственной медиации, например, через специальные фонды, учитывающие социальное положение родителей и помогающие в назначении семейных выплат.

"Права отца на воспитание своих родных детей защищены. Если защищены права на воспитание своих детей и при этом отец не платит алименты, тогда могут вводиться жесткие меры, поэтому там ограничено количество недобросовестных отцов, соответственно, карательные меры вполне уместны", — подчеркнул Пожигайло.

Ответа на популярные вопросы об алиментах

Поможет ли введение алиментной карты снизить количество судов?

Да, наличие прозрачной выписки по целевым тратам позволит суду мгновенно оценивать добросовестность использования средств родителем, с которым живет ребенок, без изучения сотен страниц личных банковских транзакций.

Почему запрет на выдачу паспорта считается спорной мерой в РФ?

В отличие от США, в России отсутствует работающий механизм гарантии участия отца в воспитании при разводе, что превращает алименты в предмет манипуляций и провоцирует скрытую безработицу среди отцов.

Сколько реально неплательщиков алиментов в России являются злостными?

Согласно оценкам Общественной палаты, только около 20% из общего числа должников намеренно скрывают доходы, остальные попадают в долговую яму из-за межличностных конфликтов или финансовых трудностей.

Может ли государство стать посредником в выплатах?

Предлагаемое создание алиментного или демографического фонда позволит государству гарантировать своевременные выплаты на ребенка, самостоятельно взыскивая средства с должников и проверяя их материальное положение.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
