Платёжный паралич неизбежен? Госдума добивается расширения белых списков для всех банков

Государственная дума инициировала ревизию цифровых фильтров в банковском секторе. Депутат Анатолий Аксаков настаивает на расширении "белых списков" кредитных организаций для обеспечения бесперебойной работы бизнеса в условиях повышенных мер безопасности. Инициатива направлена на устранение дискриминации малых банков и защиту платежной инфраструктуры от фрагментации.

Фото: https://www.pexels.com by Kampus Production is licensed under Free Оплата товаров через терминал

Цифровой иммунитет: зачем банкам "белые списки"

Механизм "белых списков" выступает своего рода цифровым пропуском. В периоды, когда операторы связи ограничивают трафик для усиления безопасности — как это наблюдалось в начале мая — доступ к сети сохраняют только доверенные ресурсы. Анатолий Аксаков подчеркнул, что текущий перечень необходимо радикально расширить через Минцифры. Сейчас многие убыточные банки и небольшие региональные игроки остаются за бортом этой системы. Это создает искусственные барьеры для перемещения капитала внутри страны.

"Отсутствие банка в спецперечнях — это риск паралича расчетов. Когда система фильтрации трафика срабатывает на предупреждение угроз, 'неавторизованные' финансовые институты просто исчезают с радаров, что недопустимо для стабильности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Депутат ГД отметил: "С учетом геополитической ситуации решения в этой сфере должны приниматься оперативнее". Потоки данных должны циркулировать без задержек. Любое ручное управление доступом в условиях дефицита времени бьет по стабильности рубля и уверенности инвесторов. Система обязана узнавать "своих" автоматически, без оглядки на масштаб капитала.

Риски для малого бизнеса и региональных игроков

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин акцентировал внимание на уязвимости реального сектора. Если инфраструктура банка не верифицирована, онлайн-кассы в кафе или аптеках превращаются в бесполезный пластик при первой же технической корректировке мобильного интернета. Для микропредприятий, где наличные деньги давно вытеснены эквайрингом, такие сбои фатальны. Логистика, доставка и документооборот — всё завязано на стабильный коннект.

"Малый бизнес часто выбирает небольшие банки из-за лояльных тарифов. Однако без включения в федеральные списки доверия эти предприятия становятся заложниками технических регламентов связи", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Борьба за включение всех лицензированных банков в систему приоритетного доступа — это вопрос выживания торговых сетей, закупающих импортный картофель или отечественные продукты. Без интеграции в единое защищенное пространство мелкий ритейл проигрывает федеральным гигантам не в честной конкуренции, а из-за бюрократических фильтров.

Технологический суверенитет против перебоев связи

Перегрев экономики требует безупречного администрирования. Любая пауза в платежах — это недополученные налоги и риск срыва госконтрактов. На фоне того как в ряде регионов фиксируется падение добычи, инфраструктурная связность становится критическим фактором. Включение банков в реестры Минцифры позволит избежать каскадных сбоев в цепочках поставок.

"Регулятор должен гарантировать, что технические меры безопасности не превращаются в инструмент рыночной сегрегации. Прозрачность протоколов доступа — это база для развития финтеха", — заявил в беседе с Pravda.Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Внедрение таких инноваций, как цифровой рубль, также требует стопроцентной доступности банковских узлов. Если государство требует от гражданина прозрачности и перехода в цифру, оно обязано обеспечить надежность канала связи. В противном случае мы получим откат к архаичным формам расчетов и рост теневого сектора. Источник издание "IZ.RU".

Ответы на популярные вопросы о банковских списках

Что такое "белые списки" Минцифры для банков?

Это перечень ресурсов и IP-адресов финансовых организаций, доступ к которым не ограничивается операторами связи даже в моменты усиления режимов безопасности или технических сбоев.

Почему это важно для обычного покупателя?

Если терминал в магазине подключен к банку, которого нет в списке, оплата картой или QR-кодом может не пройти при временных ограничениях интернета. Это приводит к очередям и невозможности купить товар.

Как включение малых банков поможет экономике?

Это выравнивает конкурентные условия. Малые банки смогут гарантировать клиентам ту же надежность связи, что и госбанки, предотвращая отток бизнеса из региональных финансовых институтов.

Повлияет ли это на сохранность денег или пенсий?

Напрямую — нет. Но это гарантирует, что вы сможете воспользоваться своими средствами (например, когда пришла страховая пенсия) в любой момент, независимо от работы систем РЭБ или фильтрации трафика.

Читайте также