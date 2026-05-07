Банки боятся должников: почему россияне все чаще получают отказ по кредитным картам

Экономика

Российские банки начали чаще отказывать в выдаче новых кредитных карт, а также сокращают лимиты по уже действующим продуктам с грейс-периодом. Основными причинами для отказа в финансовой поддержке становятся сомнительная кредитная история заемщика, отсутствие подтвержденного места работы или стабильного легального дохода.

Кредитка
Фото: www.freepik.com by wayhomestudio is licensed under Free More info
Кредитка

Кроме того, жесткие фильтры безопасности блокируют заявки лиц, прошедших через процедуру банкротства, что эксперты связывают с ростом рисков невозврата средств в текущих экономических условиях.

Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков пояснил, что финансовые организации обладают исключительным правом одобрять или отклонять заявки по своему усмотрению. Организации тщательно анализируют платежеспособность, поскольку жить в долг становится нормой для многих граждан, что повышает вероятность дефолтов.

"Если у человека плохая кредитная история, если отсутствуют легальные доходы, нет места работы", — подчеркнул Солодков, добавив, что плохим бэкграундом считается даже один невыплаченный ранее заем.

Как сообщается на сайте NewsInfo, эксперт также указал на риск возврата к наличным расчетам из-за участившихся блокировок счетов и ужесточения банковского комплаенса.

По его словам, финансовая система сегодня ориентируется не только на потенциальную прибыль в виде процентов, но и на минимизацию юридических рисков, связанных с последствиями банкротства физических лиц.

Солодков отметил, что личный опыт столкновения с техническими барьерами при денежных переводах лишь подтверждает тренд на снижение доступности привычного пластика.

"Многие заемщики не осознают, что кредитка — это не дополнение к зарплате, а сложный инструмент, где малейшая просрочка закрывает двери в другие банки на годы. Сейчас мы видим, что NewsInfo подтверждает тенденцию: банки предпочитают перестраховаться, чем потом взыскивать безнадежные долги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о кредитовании

Почему банк может уменьшить лимит по карте без предупреждения?

Банки регулярно проводят мониторинг активности клиента; если заемщик перестал пользоваться картой или его долговая нагрузка в других учреждениях резко выросла, лимит снижают для минимизации рисков.

Влияет ли микрозайм на одобрение кредитной карты?

Да, наличие активных микрозаймов часто воспринимается крупными банками как признак финансовых трудностей, что может послужить поводом для автоматического отказа.

Через какое время после банкротства можно снова брать кредиты?

Закон обязывает гражданина сообщать о факте банкротства в течение пяти лет, и в этот период вероятность одобрения лимита практически равна нулю из-за крайне низкого кредитного рейтинга.

Можно ли улучшить кредитную историю, если были просрочки?

Да, это возможно путем оформления и своевременного погашения небольших рассрочек или специальных «кредитных докторов», однако процесс восстановления репутации занимает от одного до двух лет.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
