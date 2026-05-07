Эксперты бьют тревогу: почему рост убыточных банков опасен даже при защите вкладов
Экономика

Рост числа убыточных финансовых организаций в начале 2026 года не свидетельствует о системном кризисе банковского сектора страны. По данным статистики, за первые два месяца текущего года отрицательную доходность продемонстрировали порядка 20% отечественных банков.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Однако эксперты призывают не драматизировать ситуацию, так как локальные потери отдельных игроков не подрывают общую финансовую устойчивость индустрии и контролируются регулятором.

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин в комментарии для MoneyTimes.Ru пояснил, что трудности испытывают институты, чья бизнес-модель не адаптирована к высокой стоимости фондирования. В условиях жесткой денежно-кредитной политики такие игроки вынуждены привлекать ликвидность по завышенным ставкам, что толкает их к работе с рискованными заемщиками для покрытия издержек.

Как соообщается на сайте MoneyTimes.Ru, именно невозвраты дорогостоящих ссуд формируют дыры в балансах организаций. Тот факт, что банки ведут агрессивную политику, напрямую коррелирует с их устойчивостью.

Финансист подчеркнул, что "банки, которые ведут достаточно рискованную кредитную политику, начинают фиксировать убытки при невозвратах кредитов". Несмотря на это, ценовой шторм на рынке не несет моментальной угрозы вкладчикам благодаря системе обязательных резервов и надзору ЦБ РФ.

Тем не менее пользователям стоит проявлять бдительность при выборе банковских вкладов и сопоставлять выгоду с надежностью контрагента.

"Хотя механизмы защиты накоплений отработаны, клиентам важно помнить о необходимости регулярного обновления анкетных данных, чтобы не столкнуться с ограничением доступа к деньгам в неподходящий момент. Убыточность банка — это всегда сигнал к более детальному аудиту собственных рисков, даже если суммы вкладов находятся в пределах лимитов страхования", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о состоянии банковской системы

Почему растет количество убыточных банков?

Это связано с высокой ключевой ставкой, из-за которой мелким игрокам сложно конкурировать за капитал, и необходимостью кредитовать рискованные сегменты бизнеса для получения прибыли.

Опасна ли эта ситуация для рядовых вкладчиков?

Для клиентов крупных структур рисков практически нет; счета в небольших банках защищены системой страхования вкладов (АСВ) в пределах 1,4 млн рублей.

Как понять, что у банка начались проблемы?

Ключевыми индикаторами являются регулярная публикация убытков в отчетности, резкое повышение ставок по депозитам выше среднерыночных и задержки в проведении платежей.

Влияет ли убыточность на стоимость кредитов?

Напрямую — нет, но убыточные банки часто ужесточают требования к заемщикам или, напротив, выдают кредиты под очень высокий процент, закладывая в него риски дефолта.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
