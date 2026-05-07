После майских доллар может резко подорожать: эксперты объяснили причины давления на рубль

Российский валютный рынок после завершения майских праздников сохранит относительную стабильность, несмотря на локальные колебания. По оценкам финансовых аналитиков, курс американской валюты продолжит движение в привычном коридоре от 75 до 80 рублей, при этом краткосрочные импульсы к росту будут гаситься рыночными механизмами.

Фото: www.freepik.com by kstudio is licensed under Free More info Курс валют

Экспертное сообщество связывает текущую динамику с балансом между интересами государственных ведомств и реальными потоками торговой выручки.

Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин ранее предполагал, что на фоне сезонных факторов котировки могут достичь верхней границы диапазона.

Как сообщает Газета. Ru, такая волатильность часто обусловлена изменением потребительской активности и спецификой бюджетных циклов. Однако директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС Максим Шеин в комментарии MoneyTimes пояснил, что даже при реализации умеренно негативного сценария радикального ослабления нацвалюты ожидать не стоит.

Основным драйвером давления на рубль выступают планы регуляторов по наполнению резервов: Министерство финансов и Центробанк установили лимиты на приобретение золота и валюты в объеме около шести миллиардов рублей ежедневно.

По словам Максима Шеина, на которого ссылается MoneyTimes, этот спрос вполне может быть компенсирован за счет активности экспортеров. Кроме того, в условиях глобальной трансформации рынков наблюдается общая деградация спроса на доллар: многие импортеры перешли на расчеты вне российской юрисдикции, а корпоративный сектор перестал нуждаться в валюте для обслуживания долгов, переведя выплаты в рубли.

"Несмотря на интервенции Минфина, фундаментальных причин для обвала рубля нет, так как профицит торгового баланса остается устойчивым фактором поддержки. К тому же глобальная дедолларизация снижает спекулятивное давление на внутреннем рынке", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Шеин акцентировал внимание на прямой зависимости котировок от рыночного баланса.

"Динамика обменного курса зависит от спроса и предложения валюты на рынке прежде всего. В настоящий момент мы имеем некоторое увеличение спроса на валюту со стороны Центрального Банка и Минфина, которые объявили параметры по покупке золота и валюты на ближайший месяц под шесть миллиардов рублей в день совокупно. Это может вызвать определенное движение по валюте в сторону укрепления доллара", — отметил он.

Тем не менее, эксперт убежден, что даже если волатильность составит два-три рубля, это не изменит общего прогноза курса валют на ближайшее время.

Ответы на популярные вопросы о курсе валют

Почему доллар может подорожать после майских праздников?

Основными причинами эксперты называют сезонное оживление импорта и плановые закупки валюты и золота Минфином и ЦБ для пополнения государственных резервов.

В каком диапазоне будет находиться рубль в ближайшее время?

Большинство аналитиков сходятся во мнении, что курс останется в коридоре 75-80 рублей за доллар, так как резких макроэкономических шоков пока не предвидится.

Как действия экспортеров влияют на стоимость валюты?

Рост продаж валютной выручки компаниями-экспортерами увеличивает предложение на бирже, что эффективно уравновешивает повышенный спрос со стороны государства и импортеров.

Влияет ли внешний долг компаний на ослабление рубля?

В настоящий момент влияние минимально, поскольку большинство валютных обязательств замещено рублевыми облигациями, и выплаты проводятся в национальной валюте по курсу ЦБ.

Читайте также