Тревожный сигнал экономики: падение добычи в Кузбассе ударило по региональным показателям

Экономика

Промышленный сектор Кузбасса демонстрирует отрицательную динамику по итогам первого квартала 2026 года, зафиксировав спад на уровне 5,1% в сравнении с базисным периодом прошлого года. Согласно свежим данным Новосибирскстата, анализирующим индекс промышленного производства (ИПП) в Сибирском федеральном округе, Кемеровская область оказалась в числе аутсайдеров макрорегиона. Столь резкое торможение индустриальных мощностей обусловлено структурными изменениями в ключевых отраслях экономики региона.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Советские рабочие на заводе

Статистический обзор показывает, что из десяти субъектов Сибири только четыре сохранили траекторию роста, тогда как шесть регионов ушли в "красную зону". Хуже, чем в Кузбассе, ситуация обстоит лишь в Новосибирской области, где зафиксировано падение на 6,6%, а вслед за Кемерово идет Красноярский край с показателем -4,4%. Общая конъюнктура в округе также остается негативной: средний индекс промышленного производства по СФО составил минус 1,2%, что отражает общую нестабильность на ресурсных рынках, даже когда рубль готовится к сильному ходу против иностранных валют.

Критическое влияние на региональные показатели оказало существенное снижение объемов добычи угля, являющегося фундаментом экономики Кузбасса, а также рецессия в секторе обрабатывающих производств. Как сообщает VSE42.Ru, аналогичная тенденция прослеживается во многих промышленных узлах Сибири, где сырьевая база требует модернизации или сталкивается с логистическими ограничениями. В условиях, когда пенсионный коэффициент в 2026 году становится важным фактором для работников таких предприятий, стабильность производства приобретает особую социальную значимость.

"Снижение промышленного индекса в Кузбассе на 5,1% — это четкий сигнал о необходимости переоценки рыночной стоимости активов в добывающем секторе, так как падение добычи напрямую влияет на операционную эффективность всей инфраструктуры", — объяснил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Дорофеев Антон.

Ответы на популярные вопросы о промышленном спаде в Кузбассе

На сколько упало производство в Кемеровской области?

По данным официальной статистики за январь-март 2026 года, промышленное производство в регионе сократилось на 5,1%.

Какие отрасли пострадали сильнее всего?

Основными драйверами падения стали угольная промышленность (сокращение добычи топлива) и проседание показателей в обрабатывающем секторе.

Какое место занимает Кузбасс в антирейтинге Сибири?

Кемеровская область заняла второе место с конца среди регионов СФО, уступив по уровню падения только Новосибирской области (-6,6%).

Какова средняя динамика промпроизводства в СФО?

В среднем по Сибирскому федеральному округу индекс промышленного производства снизился на 1,2% за первый квартал текущего года.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
