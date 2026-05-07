Цена тревожности: почему россияне резко увеличили объем наличности

Экономика

Российским гражданам рекомендуют ограничить объем наличности, хранящейся вне банковских счетов, порогом в 10% от общей суммы накоплений. Подобная мера предосторожности обоснована необходимостью иметь финансовую подушку на случай технических сбоев в работе платежных систем или временного отсутствия доступа к сети. Согласно актуальной статистике Центрального банка, в марте текущего года востребованность бумажных денег выросла на 300 млрд рублей, достигнув внушительной отметки в 19,5 трлн рублей.

Кандидат экономических наук Мария Ермилова пояснила, что наличие небольшого запаса дома помогает сохранить платежеспособность при кратковременных перебоях с мобильным интернетом или в работе банкоматов. Однако превращать технические неполадки в системную привычку аккумулировать крупные суммы в сейфе не стоит. Как сообщает Газета.Ru, оптимальным объемом признается сумма, покрывающая базовые расходы семьи в течение одной-двух недель.

Избыточное хранение средств "под матрасом" несет в себе риски физической утраты капитала из-за краж или стихийных бедствий, а также гарантированное обесценивание из-за инфляционных процессов. В отличие от инструментов, где курс рубля и банковские проценты могут работать на приумножение капитала, наличность лишена государственной страховки. На фоне обсуждений о том, как функционирует цифровой рубль, эксперты напоминают, что рациональнее использовать вклады, облигации или инвестиционные фонды.

"Небольшой запас денег дома — это нормальная финансовая осторожность. Но если человек хранит дома почти все сбережения, это уже похоже не на защиту, а на неэффективное управление личными финансами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о хранении наличных

Почему опасно хранить все деньги дома?

Главные риски включают отсутствие защиты от инфляции, из-за чего покупательная способность накоплений падает, а также риск физической пропажи денег (кража, пожар), которые не застрахованы в отличие от банковских депозитов.

Какой процент накоплений лучше держать в виде наличности?

Экономисты советуют ограничиваться 5-10% от общего капитала. Этой суммы должно хватать на покрытие экстренных бытовых нужд в течение 7-14 дней.

Как защитить сбережения от обесценивания?

Для защиты от инфляции излишки средств рекомендуется размещать в доходные финансовые инструменты: банковские вклады с капитализацией, государственные облигации или надежные инвестиционные фонды.

С чем связан рост объема наличных у населения?

Динамика обусловлена как рациональным стремлением застраховаться от сбоев в цифровых сервисах и интернете, так и общим уровнем тревожности, побуждающим граждан иметь доступ к "живым" деньгам.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
