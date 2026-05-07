Молодой картофель из Египта против российского: что скрывают торговые сети этой весной

Экономика

Появление зарубежного картофеля на прилавках российских торговых сетей в весенний период не несет угрозы для кошелька и интересов покупателей.

Разные сорта картофеля
Фото: Pravda.ru by Ковалев Максим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Экспертное сообщество подчеркивает, что импортный товар из Египта или Азербайджана представляет собой категорию раннего молодого продукта, который функционально не заменяет всесезонные запасы.

Весной ретейлеры отдают предпочтение поставкам из-за границы из-за специфических потребительских характеристик свежего урожая, что часто становится причиной временного снижения спроса на отечественные клубни прошлого года.

Согласно информации, которую распространило издание "Комсомольская правда", фермеры из Владимирской и Новгородской областей обеспокоены активным переходом торговых точек на зарубежные овощи. Аграрии сообщают, что с марта-апреля 2026 года рыночная доля российской продукции заметно сократилась.

Однако доктор сельскохозяйственных наук Сергей Жевора в комментарии NewsInfo.Ru объяснил, что сравнивать молодой картофель с плодами длительного хранения некорректно, так как они обладают разным вкусовым профилем и содержанием сухого вещества.

"Это молодой картофель. Нужно различать молодой картофель, который не накопил еще должного количества сухого вещества и картофель, который был выращен в течение длительного периода вегетации, сформировал определенные вкусовые качества. Выбор за потребителем. Или покупать картофель молодой, или тот, который хранился предыдущие месяцы", — пояснил Жевора.

Такая сегментация рынка позволяет торговым сетям балансировать ассортимент, учитывая, что потребительский спрос в последнее время смещается в сторону более качественных и разнообразных товаров.

"Импортная продукция весной — это естественный рыночный процесс, однако фермерам важно учитывать риски хранения, так как ожидание сверхприбыли к лету может привести к убыткам из-за выхода на рынок южного отечественного урожая", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Профессор также добавил, что текущая ситуация с остатками прошлогоднего урожая не является критической, хотя тактика ожидания высокой цены в мае-июне всегда сопряжена с определенными рисками для производителей. Уже через три-четыре недели ожидается массовое поступление раннего картофеля из

Астраханской области и Краснодарского края, который традиционно вытесняет импорт. Учитывая общее ограничение наценок на социально значимые товары, стоимость базовых овощей должна оставаться в пределах прогнозируемых значений, обеспечивая населению доступ к качественному питанию.

Ответы на популярные вопросы о импорте картофеля

Почему весной в магазинах много импортного картофеля?

В этот период зарубежные страны поставляют молодой картофель нового урожая, который пользуется спросом из-за свежести, в то время как российский урожай прошлого года уже хранится несколько месяцев.

Станет ли картофель дороже из-за поставок из Египта?

Молодой картофель всегда позиционируется в более высоком ценовом сегменте, однако наличие отечественного картофеля длительного хранения на полках позволяет покупателям выбирать продукт по карману.

Когда появится дешевый российский молодой картофель?

Массовые поставки отечественного раннего картофеля из южных регионов России (Кубань, Астрахань) начинаются обычно в конце мая — начале июня.

Безопасно ли покупать импортный картофель из Азербайджана или Египта?

Весь ввозимый товар проходит строгий фитосанитарный контроль, гарантирующий соответствие продукции российским стандартам качества и безопасности.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
