Сибирь захватывает ИИ-бум: кому в Новосибирске готовы платить по 500 тысяч рублей

Цифровой ландшафт Сибири претерпевает фундаментальную трансформацию: весной 2026 года в регионе зафиксирован резкий всплеск спроса на специалистов в сфере искусственного интеллекта.

Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use

Аналитики зафиксировали появление принципиально новых ролей, которые сочетают в себе навыки программирования, креативного дизайна и бизнес-аналитики. Новосибирская область закрепила за собой статус технологического хаба, аккумулируя 57% всех профильных вакансий округа, в то время как Томская и Омская области демонстрируют показатели в 18% и 14% соответственно.

Рынок труда пополнился такими позициями, как AI-архитектор, проектирующий логические связи нейросетей, и ИИ-маркетолог, ответственный за генерацию креативов и digital-продвижение. В строительном секторе востребованы специалисты по видеоаналитике для автоматизированного контроля объектов, а игровая индустрия активно нанимает 2D-художников, использующих нейросети для ускорения отрисовки артов.

Подобный технологический стек становится весомым преимуществом, особенно когда поиск работы в России по стандартным офисным направлениям начинает требовать больше времени и усилий.

Финансовые предложения для топовых позиций в индустрии достигают впечатляющих отметок. Как сообщает издание atas.info, максимальный уровень вознаграждения этой весной составил 500 тысяч рублей в месяц.

На такую сумму мог претендовать инженер по AI-видеопроизводству, специализирующийся на создании фотореалистичных цифровых аватаров. Столь высокие цифры выделяются на фоне рынка, где даже в традиционно прибыльных отраслях наблюдается пересмотр зарплатных ожиданий и требований к квалификации экспертов.

"Стремительный рост зарплат в сегменте ИИ обусловлен острым дефицитом кадров, способных на стыке технологий выдавать готовый бизнес-продукт, однако соискателям важно помнить о рисках узкой специализации в условиях волатильного рынка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о новых ИИ-профессиях

Какая профессия в сфере ИИ самая высокооплачиваемая?

В текущем сезоне лидером стал AI-video workflow engineer (инженер по видеопроизводству аватаров) с предложением до 500 тысяч рублей.

В каких городах Сибири проще всего найти работу с нейросетями?

Основная концентрация вакансий сосредоточена в Новосибирске, Томске и Омске, которые являются лидерами СФО по количеству предложений.

Нужно ли художникам бояться конкуренции с ИИ?

Напротив, рынок трансформируется: сейчас востребованы 2D-художники, которые умеют интегрировать нейросети в свой рабочий процесс для повышения эффективности.

Связан ли ИИ только с IT-сферой?

Нет, технологии ИИ активно внедряются в маркетинг, контент-производство и даже в контроль строительных процессов на физических объектах.

