Рубль готовится к сильному ходу: доллар может просесть ниже привычных уровней

Рубль может продолжить укрепляться на фоне притока экспортной выручки и улучшения условий для российской экономики, однако снижение курса доллара будет зависеть от того, станут ли Банк России и Минфин сдерживать этот процесс. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Колташов считает, что объективные рыночные условия сейчас работают в пользу дальнейшего укрепления рубля. По его оценке, этому способствует приток экспортной выручки и улучшение общей конъюнктуры для российской экономики. Однако процесс может быть ограничен действиями Банка России и Министерства финансов.

"Укрепление рубля неизбежно должно продолжаться, если этому не будут препятствовать Банк России и Министерство финансов. Что бы ни говорилось про борьбу с инфляцией, приток экспортной выручки и улучшение конъюнктуры будут работать на повышение курса национальной валюты. С этим связано много положительных последствий, в том числе для внутренних цен и массового покупателя. Он находится под давлением бюджетных проблем с 2008 года, особенно интенсивно — с 2014-го, и теперь может наконец выдохнуть", — сказал он.

Экономист указал, что укрепление рубля может сказаться не только на валютном рынке, но и на внутренних ценах. Более сильная национальная валюта, по его мнению, способна облегчить положение потребителей и повлиять на ситуацию в жилищном секторе. При этом многое будет зависеть от того, насколько активно финансовые власти будут вмешиваться в рыночные процессы.

"Сильный рубль может дать положительный эффект для внутренних цен, в том числе привести к снижению стоимости товаров и помочь разрешить кризис на рынке жилья. Но есть политика наполнения бюджета, и Минфин уже сообщает, что снова будет покупать валюту в мае. Это означает, что он будет сдерживать укрепление рубля. Вопрос только в том, в каких пределах это будет происходить. Даже курс 65 рублей за доллар был бы хорошей новостью для российской экономики", — пояснил эксперт.

Колташов добавил, что в обычной ситуации ожидания по курсу формируются рыночными процессами, но в России на них напрямую влияет государственное вмешательство. По его словам, в начале года обсуждался прогноз в 100 рублей за доллар и угроза ужесточения бюджетного правила, однако затем этот сценарий был отменен.

"Рубль может укрепляться и до 25 рублей за доллар, но вопрос в том, до какого уровня такое укрепление будет приемлемо для регуляторов. Пока регулятор держит нас на уровне 75 рублей за доллар. Хотя в теории мы могли бы через месяц или несколько месяцев иметь 65 рублей за доллар. Решение будет приниматься не только рыночными процессами, а тем, как поведет себя Банк России", — заключил экономист.