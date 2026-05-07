Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Король эстрады в бизнесе: Николай Басков стал владельцем российских конкурсов красоты
Рубль готовится к сильному ходу: доллар может просесть ниже привычных уровней
Между талантом и страстью: кого из коллег предпочла для откровенных сцен Екатерина Волкова
Ритуал саморазрушения: почему привычка чистить зубы после завтрака может быть фатальной
Ремиссия дала крылья: Кейт Миддлтон нашла способ забыть о тяжёлом лечении
Пыль дорог в чашке: эксперты раскрыли истинный состав масс-маркет чая
Красивая, но пустая: диетолог раскрыла правду о тепличной клубнике
Смертельные 15 минут: как солнечный климат превращает салон машины в коллектор
Химический штурм: почему обилие пены во рту мешает качественной чистке зубов

Рабочие дни стали золотыми: в какие месяцы отпуск приносит больше обычной зарплаты

Экономика

Планирование отдыха в 2027 году требует от жителей Кузбасса стратегического подхода, где выбор месяца напрямую влияет на размер кошелька. Аналитики сервиса Авито Работа подчеркивают, что наиболее выгодными периодами для отпуска станут месяцы с максимальным количеством рабочих дней — апрель, июль, август, а также сентябрь, октябрь и декабрь. В это время стоимость одного рабочего дня минимальна, что позволяет сохранить привычный уровень дохода или даже немного его увеличить за счет отпускных выплат.

Девушка наслаждается путешествием в горах
Фото: Designed by Freepik by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка наслаждается путешествием в горах

Для сотрудников с фиксированным окладом в 100 тысяч рублей наиболее удачным вариантом станет отдых во второй половине апреля. Оформив 14 дней отпуска с 17-го по 30-е число, работник может рассчитывать на итоговую сумму в 102 326 рублей, превышающую его стандартный заработок. Напротив, январь, февраль и май считаются финансово неблагоприятными из-за обилия праздников: из-за малого количества трудовых будней каждый пропущенный день обходится специалисту значительно дороже, отмечает VSE42.Ru.

Желающим максимально продлить каникулы при минимальных затратах накопленных дней эксперты рекомендуют использовать "длинные выходные". Например, в феврале 2027 года всего три дня отпуска (с 24 по 26 число) обеспечат восемь дней непрерывного отдыха. Похожая схема работает в мае, где четыре дня отпускных превращаются в десятидневный марафон, и в ноябре, когда три дня отдыха в начале месяца позволяют сохранить право на отдых в течение девяти дней подряд. Однако за подобную роскошь придется заплатить: ноябрьский оклад при таком графике сократится примерно до 95 238 рублей.

"При выборе между деньгами и временем важно помнить, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, а зарплата — из стоимости рабочего дня в конкретном месяце. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже обходится каждый день прогула, даже если это санкционированный неоплачиваемый отпуск или законные каникулы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Дополнительно эксперты напомнили о возможности увеличить время отдыха без финансовых потерь за счет накопленных отгулов. Речь идет о днях отдыха за работу в выходные, праздничные даты или официально подтвержденные донорские дни. Эти инструменты позволяют добавить к отпуску несколько суток, сохраняя при этом основной лимит оплачиваемого отдыха нетронутым.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему в праздничные месяцы невыгодно брать отпуск?

В месяцах с праздниками (январь, май) количество рабочих дней меньше, поэтому стоимость одного рабочего часа возрастает. При выходе в отпуск работник получает средний заработок, который оказывается ниже стоимости фактически отработанных дней в этот период.

Как получить больше денег, уходя в отпуск?

Необходимо выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней (21-23 дня). В 2027 году это апрель, июль и август — в такие периоды сумма отпускных и остатка зарплаты может превысить оклад.

Сколько дней можно отдыхать в ноябре 2027 года за счет 3 дней отпуска?

Взяв отпуск с 1 по 3 ноября, сотрудник суммарно получит 9 дней отдыха подряд (с 30 октября по 7 ноября) благодаря объединению с выходными и государственным праздником.

Существуют ли бесплатные способы продлить отпуск?

Да, можно использовать дополнительные дни отдыха, положенные за сдачу крови (донорские) или за ранее отработанное время в выходные и праздничные дни (отгулы).

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Мир. Новости мира
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Тень работает на урожай, а не против него: правильные культуры растут даже при 4 часах света
Галловая тля больше не трогает мою смородину: нужны лишь 1 стакан золы и ложка суперфосфата
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Последние материалы
Цифровой след болезни: как мессенджеры выдают разрушение нейронных связей
Ловушка для фармацевтов: простой способ вывести аптечный обман на чистую воду у кассы
Продал ноутбук — отдал всю жизнь: интимные фото восстановили за 20 минут после полного удаления
Ферментативный коллапс: как праздничное переедание парализует пищеварение
Строительный рынок трещит по швам: что мешает застройщикам зарабатывать при высоких ценах
Песни без хозяйки: почему Юрий Лоза отказал Успенской в праве учить молодых
Запах из советской столовой сводил с ума весь район: секрет легендарной подливы оказался простым
Фукуок без иллюзий: шум байков, стройки и райские пляжи в одном противоречивом коктейле
Дед воевал с нацистами, внук их оправдывает: Зеленский уничтожил собственную историю
От Met Gala до трибун: как Шаламе публично отреагировал на обвинения в пренебрежительном отношении к Дженнер
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.