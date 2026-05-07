Рабочие дни стали золотыми: в какие месяцы отпуск приносит больше обычной зарплаты

Планирование отдыха в 2027 году требует от жителей Кузбасса стратегического подхода, где выбор месяца напрямую влияет на размер кошелька. Аналитики сервиса Авито Работа подчеркивают, что наиболее выгодными периодами для отпуска станут месяцы с максимальным количеством рабочих дней — апрель, июль, август, а также сентябрь, октябрь и декабрь. В это время стоимость одного рабочего дня минимальна, что позволяет сохранить привычный уровень дохода или даже немного его увеличить за счет отпускных выплат.

Для сотрудников с фиксированным окладом в 100 тысяч рублей наиболее удачным вариантом станет отдых во второй половине апреля. Оформив 14 дней отпуска с 17-го по 30-е число, работник может рассчитывать на итоговую сумму в 102 326 рублей, превышающую его стандартный заработок. Напротив, январь, февраль и май считаются финансово неблагоприятными из-за обилия праздников: из-за малого количества трудовых будней каждый пропущенный день обходится специалисту значительно дороже, отмечает VSE42.Ru.

Желающим максимально продлить каникулы при минимальных затратах накопленных дней эксперты рекомендуют использовать "длинные выходные". Например, в феврале 2027 года всего три дня отпуска (с 24 по 26 число) обеспечат восемь дней непрерывного отдыха. Похожая схема работает в мае, где четыре дня отпускных превращаются в десятидневный марафон, и в ноябре, когда три дня отдыха в начале месяца позволяют сохранить право на отдых в течение девяти дней подряд. Однако за подобную роскошь придется заплатить: ноябрьский оклад при таком графике сократится примерно до 95 238 рублей.

"При выборе между деньгами и временем важно помнить, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, а зарплата — из стоимости рабочего дня в конкретном месяце. Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже обходится каждый день прогула, даже если это санкционированный неоплачиваемый отпуск или законные каникулы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Дополнительно эксперты напомнили о возможности увеличить время отдыха без финансовых потерь за счет накопленных отгулов. Речь идет о днях отдыха за работу в выходные, праздничные даты или официально подтвержденные донорские дни. Эти инструменты позволяют добавить к отпуску несколько суток, сохраняя при этом основной лимит оплачиваемого отдыха нетронутым.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему в праздничные месяцы невыгодно брать отпуск?

В месяцах с праздниками (январь, май) количество рабочих дней меньше, поэтому стоимость одного рабочего часа возрастает. При выходе в отпуск работник получает средний заработок, который оказывается ниже стоимости фактически отработанных дней в этот период.

Как получить больше денег, уходя в отпуск?

Необходимо выбирать месяцы с максимальным количеством рабочих дней (21-23 дня). В 2027 году это апрель, июль и август — в такие периоды сумма отпускных и остатка зарплаты может превысить оклад.

Сколько дней можно отдыхать в ноябре 2027 года за счет 3 дней отпуска?

Взяв отпуск с 1 по 3 ноября, сотрудник суммарно получит 9 дней отдыха подряд (с 30 октября по 7 ноября) благодаря объединению с выходными и государственным праздником.

Существуют ли бесплатные способы продлить отпуск?

Да, можно использовать дополнительные дни отдыха, положенные за сдачу крови (донорские) или за ранее отработанное время в выходные и праздничные дни (отгулы).

