Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России
После 150 000 км обычное масло убивает мотор: почему нужно срочно менять правила

Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России

Экономика

Российский рынок готового кофе демонстрирует стремительный переход потребителей из традиционных кофеен в продуктовые магазины формата "у дома". Согласно актуальным исследованиям, доля россиян, предпочитающих покупать напитки в ритейле, увеличилась с 17 % до 35 % за последние три года.

Кофемашина
Фото: https://www.pexels.com by Efe Burak Baydar is licensed under Free
Кофемашина

Экономическая модель конкуренции

Разрыв в стоимости между чашкой кофе в специализированном заведении и в сетевом магазине обусловлен фундаментальными различиями в бизнес-структурах. В то время как кофейни вынуждены закладывать в цену аренду помещений, фонд оплаты труда бариста и высокие накладные расходы, розничные сети распределяют эти затраты на тысячи товарных позиций. Вместе с тем, предприниматели часто сталкиваются с тем, что россияне массово уходят в самозанятые, пытаясь оптимизировать собственные издержки в условиях жесткой рыночной реальности. Стоит отметить, что цена сырья составляет лишь малую часть итогового чека, поэтому глобальные рыночные колебания слабо отражаются на стоимости порции напитка внутри страны, сообщает Общественная служба новостей.

"Учитывая, что у розничных операторов экономика другая, они могут себе позволить продавать кофе дешевле, чем кофейни. В кофейнях себестоимость готового напитка формируется не только за счет эффективности кофейного зерна, но и за счет зарплаты бариста и аренды. У розницы такие расходы распределяются на всю модель магазина, поэтому любой ритейлер выигрывает у кофейни по экономическим возможностям", — говорит гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Правовые аспекты и налоговое давление

В свою очередь, эксперты указывают на необходимость законодательной ясности в отношениях между бизнесом и государством, особенно в вопросах налогообложения и отчетности. Если кофейня оформляет сотрудников через договоры ГПХ, она может столкнуться с дополнительным вниманием проверяющих органов и рисками переквалификации отношений в трудовые. Противостояние форматов заставляет кофейни уходить в сторону уникального сервиса и атмосферы, так как конкурировать с ценой масс-маркета становится юридически и экономически невозможно.

"Для многих малых кофеен критически важно следить за чистотой ведения учета, поскольку с 2026 года процедура взыскания задолженностей может упроститься. Любые налоговые недоимки, возникшие из-за попыток сэкономить на фонде оплаты труда, могут привести к блокировкам счетов без судебных разбирательств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Анатольевич Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке кофе в России

Почему кофе в магазине дешевле, чем в кофейне?

Магазины имеют возможность распределять операционные расходы между тысячами товаров, тогда как кофейни живут преимущественно за счет продажи напитков, включая в цену аренду и зарплаты.

Влияет ли мировая цена зерна на стоимость чашки капучино?

Влияние минимально, так как стоимость самого кофейного зерна в одной порции составляет всего 15-20 рублей при цене напитка в несколько сотен рублей.

Зачем люди ходят в кофейни, если в ритейле дешевле?

Потребители ценят профессионализм бариста, разнообразие меню, уникальную атмосферу заведения и высокое качество зерна.

Как биржевые цены на кофе влияют на обычного покупателя?

Рост мировых котировок в первую очередь сказывается на стоимости пачек молотого и растворимого кофе на полках магазинов, а не на готовых напитках из кофемашин.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Красота и стиль
Один аксессуар меняет всё лицо: тренды очков 2026 задают новый стиль
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Мир. Новости мира
Розовые очки разбились: украинский комик, поливавший Россию грязью, теперь скучает по Москве
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива
Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Хруст стоит на всю кухню: жареная цветная капуста с анчоусами исчезает быстрее мяса
Весенний парфюм, который меняет все: тренды, о которых вы еще не слышали
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.