Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России

Российский рынок готового кофе демонстрирует стремительный переход потребителей из традиционных кофеен в продуктовые магазины формата "у дома". Согласно актуальным исследованиям, доля россиян, предпочитающих покупать напитки в ритейле, увеличилась с 17 % до 35 % за последние три года.

Фото: https://www.pexels.com by Efe Burak Baydar is licensed under Free Кофемашина

Экономическая модель конкуренции

Разрыв в стоимости между чашкой кофе в специализированном заведении и в сетевом магазине обусловлен фундаментальными различиями в бизнес-структурах. В то время как кофейни вынуждены закладывать в цену аренду помещений, фонд оплаты труда бариста и высокие накладные расходы, розничные сети распределяют эти затраты на тысячи товарных позиций. Вместе с тем, предприниматели часто сталкиваются с тем, что россияне массово уходят в самозанятые, пытаясь оптимизировать собственные издержки в условиях жесткой рыночной реальности. Стоит отметить, что цена сырья составляет лишь малую часть итогового чека, поэтому глобальные рыночные колебания слабо отражаются на стоимости порции напитка внутри страны, сообщает Общественная служба новостей.

"Учитывая, что у розничных операторов экономика другая, они могут себе позволить продавать кофе дешевле, чем кофейни. В кофейнях себестоимость готового напитка формируется не только за счет эффективности кофейного зерна, но и за счет зарплаты бариста и аренды. У розницы такие расходы распределяются на всю модель магазина, поэтому любой ритейлер выигрывает у кофейни по экономическим возможностям", — говорит гендиректор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.

Правовые аспекты и налоговое давление

В свою очередь, эксперты указывают на необходимость законодательной ясности в отношениях между бизнесом и государством, особенно в вопросах налогообложения и отчетности. Если кофейня оформляет сотрудников через договоры ГПХ, она может столкнуться с дополнительным вниманием проверяющих органов и рисками переквалификации отношений в трудовые. Противостояние форматов заставляет кофейни уходить в сторону уникального сервиса и атмосферы, так как конкурировать с ценой масс-маркета становится юридически и экономически невозможно.

"Для многих малых кофеен критически важно следить за чистотой ведения учета, поскольку с 2026 года процедура взыскания задолженностей может упроститься. Любые налоговые недоимки, возникшие из-за попыток сэкономить на фонде оплаты труда, могут привести к блокировкам счетов без судебных разбирательств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Анатольевич Прохоров.

Ответы на популярные вопросы о рынке кофе в России

Почему кофе в магазине дешевле, чем в кофейне?

Магазины имеют возможность распределять операционные расходы между тысячами товаров, тогда как кофейни живут преимущественно за счет продажи напитков, включая в цену аренду и зарплаты.

Влияет ли мировая цена зерна на стоимость чашки капучино?

Влияние минимально, так как стоимость самого кофейного зерна в одной порции составляет всего 15-20 рублей при цене напитка в несколько сотен рублей.

Зачем люди ходят в кофейни, если в ритейле дешевле?

Потребители ценят профессионализм бариста, разнообразие меню, уникальную атмосферу заведения и высокое качество зерна.

Как биржевые цены на кофе влияют на обычного покупателя?

Рост мировых котировок в первую очередь сказывается на стоимости пачек молотого и растворимого кофе на полках магазинов, а не на готовых напитках из кофемашин.

Читайте также