Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тектонический сдвиг на авторынке: Toyota и Jaecoo разнесли всех, а Jetour и Changan утонули
Спасла ребенка и стала изгоем: почему героический поступок в Казани вызвал гнев в сети
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Разрыв связи с дорогой: почему привычка выжимать сцепление мешает тормозить
Токсичность за кадром "Друзей": Лиза Кудроу объяснила, за что фанаты должны ненавидеть Росса
От воспитания юношей к управлению мастерами: главные вызовы для нового наставника армейцев
Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России

Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума

Экономика

Жители Новосибирской области столкнулись с масштабными изменениями в работе сервиса отслеживания "Почты России", из которого исчезли детализированные данные о перемещении посылок. Обновленный интерфейс теперь отображает только два ключевых статуса: фиксацию приема отправления и его прибытие в пункт назначения.

Почта
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Почта

Прозрачность маршрутов осталась в прошлом

Пользователи заметили, что из личного кабинета пропала информация о прохождении заказов через сортировочные центры и транзитные узлы, включая изменение веса посылок на разных этапах пути. Стоит отметить, что нововведение затронуло и архивные данные, из-за чего детализация маршрутов исчезла даже у давно полученных отправлений, сообщает atas.info.

"Сокрытие промежуточных этапов доставки может существенно затруднить защиту прав потребителей при утрате или повреждении товара, так как клиент лишается возможности точно определить место возникновения проблемы. Подобная минимизация данных выглядит как попытка снизить количество претензий к срокам обработки на конкретных логистических узлах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Олеговна Фёдорова.

Позиция оператора и реакция рынка

В самой компании мотивируют такие перемены заботой о клиентах, утверждая, что служебные статусы излишне перегружали интерфейс. Вместе с тем, для жителей сибирского региона этот вопрос критичен из-за высокой нагрузки на местный логистический центр, где посылки нередко задерживаются на несколько суток. В свою очередь, альтернативные службы доставки и маркетплейсы продолжают предоставлять детальные отчеты о каждом шаге курьера или транспорта, сохраняя привычный уровень прозрачности.

Ответы на популярные вопросы о скрытии трекинга посылок

Почему больше не видно сортировочные центры?

Компания решила упростить интерфейс, удалив "избыточную" информацию о внутренних перемещениях грузов внутри логистической сети.

Как теперь понять, что посылка застряла?

Сделать это стало сложнее, так как статус не изменится с момента отправки до момента фактического прибытия в почтовое отделение получателя.

Сохранились ли подробные данные в сторонних сервисах?

Большинство агрегаторов также потеряли доступ к детальной информации, поскольку они используют данные из первоисточника — базы почтового оператора.

Планируется ли возвращение детального отслеживания?

На данный момент официальных заявлений о возврате прежнего функционала не поступало; компания настаивает на удобстве текущего "клиентского пути".

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Садоводство, цветоводство
Весенняя подкормка груши: один шаг, который увеличит урожай вдвое и спасёт дерево
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Популярное
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае

Получите крепкий урожай чеснока этой весной с помощью простого восстановления и помощи аптечных средств, подходящих для вашего сада.

Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Конкуренция в космосе: способна ли ракета Союз-5 бросить вызов зарубежным аналогам
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Фиаско в Персидском заливе: США экстренно сворачивают военные операции против Ирана
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Забытый герой колхозных полей: скрытный хищник спасал урожай и держал грызунов в страхе
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
738 дней над бездной: как обычная женщина обманула смерть и лесорубов на высоте 60 метров
Последние материалы
Ценовой разрыв: из чего на самом деле складывается стоимость кофе в России
Нефтяной крах ОПЕК: добыча рухнула до уровня 1990 года из-за блокады Ормузского пролива
Новая формула расчета зарплаты: ночные и переработки теперь считаются по-другому
Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума
Хруст стоит на всю кухню: жареная цветная капуста с анчоусами исчезает быстрее мяса
Весенний парфюм, который меняет все: тренды, о которых вы еще не слышали
Вместо машины — куча проблем и долгов: как перекупы оставляют покупателей у разбитого корыта
Болит поясница после сидения? Это упражнение работает как смазка для позвоночника
Мина замедленного действия в кошельке: почему тысячи водителей скоро останутся без прав
Ни шагу без Трампа: Нетаньяху боится чихнуть в сторону Ирана без звонка в Вашингтон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.