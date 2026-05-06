Маршрут в тени: Почта России сократила детализацию трекинга до минимума

Жители Новосибирской области столкнулись с масштабными изменениями в работе сервиса отслеживания "Почты России", из которого исчезли детализированные данные о перемещении посылок. Обновленный интерфейс теперь отображает только два ключевых статуса: фиксацию приема отправления и его прибытие в пункт назначения.
Пользователи заметили, что из личного кабинета пропала информация о прохождении заказов через сортировочные центры и транзитные узлы, включая изменение веса посылок на разных этапах пути. Стоит отметить, что нововведение затронуло и архивные данные, из-за чего детализация маршрутов исчезла даже у давно полученных отправлений, сообщает atas.info.
"Сокрытие промежуточных этапов доставки может существенно затруднить защиту прав потребителей при утрате или повреждении товара, так как клиент лишается возможности точно определить место возникновения проблемы. Подобная минимизация данных выглядит как попытка снизить количество претензий к срокам обработки на конкретных логистических узлах", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Олеговна Фёдорова.
В самой компании мотивируют такие перемены заботой о клиентах, утверждая, что служебные статусы излишне перегружали интерфейс. Вместе с тем, для жителей сибирского региона этот вопрос критичен из-за высокой нагрузки на местный логистический центр, где посылки нередко задерживаются на несколько суток. В свою очередь, альтернативные службы доставки и маркетплейсы продолжают предоставлять детальные отчеты о каждом шаге курьера или транспорта, сохраняя привычный уровень прозрачности.
Компания решила упростить интерфейс, удалив "избыточную" информацию о внутренних перемещениях грузов внутри логистической сети.
Сделать это стало сложнее, так как статус не изменится с момента отправки до момента фактического прибытия в почтовое отделение получателя.
Большинство агрегаторов также потеряли доступ к детальной информации, поскольку они используют данные из первоисточника — базы почтового оператора.
На данный момент официальных заявлений о возврате прежнего функционала не поступало; компания настаивает на удобстве текущего "клиентского пути".
