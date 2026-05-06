Долги исчезнут без суда? ФНС получит новые полномочия списания с 2026 года в России

Процедура признания долга безнадежным требует подтверждения того, что судебный пристав реализовал исчерпывающий комплекс мер по взысканию, а у гражданина фактически отсутствуют доходы и ликвидные активы.

С мая 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) получит полномочия списывать такие обязательства с физических лиц самостоятельно в досудебном порядке. Эта мера направлена на сокращение административной нагрузки и оптимизацию государственных расходов на работу с мелкими задолженностями.

Для списания недоимки недостаточно простого уведомления о невозможности оплаты; статус безнадежности не присваивается автоматически. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на председателя московской коллегии адвокатов Андрея Князева, исполнитель обязан провести детальную верификацию финансового состояния должника.

Проверке подлежат расчетные счета в банках, наличие транспортных средств, движимого и недвижимого имущества, а также официальные источники дохода, которые могли бы покрыть долги населения перед бюджетом.

Важным аспектом является то, что законодательство не устанавливает минимального порога суммы для инициирования взыскания.

По словам юриста Андрея Князева, даже копеечные задолженности перед ФНС могут стать объектом длительной претензионной работы, требующей существенных ресурсов. Ранее окончательный вердикт о несостоятельности выносил исключительно арбитраж, однако реформа системы позволит упростить этот процесс для ФНС при соблюдении регламентов проверки.

К слову, в некоторых случаях граждане предпочитают право на обнуление через банкротство, чтобы полностью закрыть вопросы с кредиторами.

"Нужно понимать, что налоговая служба не станет прощать долги массово без веских оснований. Если у человека есть стабильный доход или даже доля в старой квартире, процедура списания может затянуться на долгие годы, превращаясь в финансовое бремя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

"Раньше пристав представлял все документы в суд, суд признавал долги безнадежными. Взыскать можно только с того, у кого они есть, лишь бы это не стало лазейкой для нерадивых", — сказал Князев.

Ответы на популярные вопросы о списании долгов

Что именно понимается под безнадежным долгом?

Это задолженность, взыскание которой признано невозможным по юридическим или фактическим основаниям: например, из-за отсутствия имущества у должника или ликвидации юридического лица.

С какой суммы ФНС может начать процедуру взыскания?

Законодательных ограничений нет — приставы и налоговые органы обязаны проводить работу даже по долгам в несколько десятков или сотен рублей.

Какие проверки проводит пристав перед признанием долга безнадежным?

Специалист проверяет наличие банковских вкладов, официальное место работы, владеет ли гражданин автомобилем или недвижимостью, а также иные источники извлечения прибыли.

Может ли долг быть признан безнадежным автоматически?

Нет, автоматическое списание невозможно. Требуется официальное постановление судебного пристава об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием возможности взыскания.

