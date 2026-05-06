Теневые ловушки бизнеса: как договоры ГПХ лишают россиян минимальных зарплат

Экономика

Минимальный размер оплаты труда в России демонстрирует стремительную динамику, однако не все категории граждан могут рассчитывать на выплаты, соответствующие официальному порогу. В текущем году показатель зафиксирован на отметке 27 093 рубля, что отражает масштабный рост более чем в два раза за последние пять лет. Согласно текущим прогнозам, к 2030 году МРОТ должен преодолеть психологический рубеж в 35 тысяч рублей, создавая новые стандарты для рынка труда.

Российские деньги

Несмотря на защитные механизмы законодательства, существуют легальные условия, при которых доход сотрудника оказывается ниже установленного минимума. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доцента Финансового университета Игоря Балынина, это касается прежде всего лиц, занятых на неполную ставку. В таких ситуациях оплата производится пропорционально отработанному времени: например, работа на 0,5 ставки подразумевает сокращение нагрузки до 20 часов в неделю и выплату не менее 13 546,5 рубля. Кроме того, на уровень дохода могут повлиять актуальные поправки в Трудовой кодекс, регулирующие систему премирования и сверхурочных.

Особую зону риска представляют договоры гражданско-правового характера (ГПХ), на которые нормы о МРОТ формально не распространяются. Балынин подчеркнул значимость официального трудоустройства, поскольку ст. 15 ТК РФ прямо запрещает подмену трудовых отношений гражданскими соглашениями. Нарушение этого правила грозит работодателям серьезными санкциями: штрафы для юридических лиц достигают 100 тысяч рублей. При возникновении серьезных финансовых трудностей и невозможности платить по счетам, граждане часто задумываются о процедуре банкротства, которая имеет свои долгосрочные правовые последствия.

"В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации месячная зарплата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья Валерьевич.

Ответы на популярные вопросы о минимальной зарплате в России

Может ли зарплата быть ниже МРОТ при полной занятости?

Нет, согласно Трудовому кодексу, если сотрудник полностью отработал месячную норму времени и выполнил свои обязанности, его вознаграждение не может быть меньше установленного государством минимума.

Почему сотрудники на ГПХ получают меньше МРОТ?

Договоры гражданско-правового характера регулируются Гражданским, а не Трудовым кодексом, поэтому фиксированные гарантии минимальной оплаты на них не распространяются.

Как рассчитывается минимум для работников на полставки?

Для персонала, работающего по совместительству или на неполный день, минимальный порог рассчитывается пропорционально занятости (например, 50% от МРОТ за работу на 0,5 ставки).

Каковы прогнозы по росту выплат к 2030 году?

Правительство планирует планомерную индексацию, в результате которой минимальный размер оплаты труда должен увеличиться до уровня более 35 тысяч рублей ежемесячно.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
