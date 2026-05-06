Самозанятые вместо бизнеса: как сокращение грантов меняет рынок труда в России и услуги

Резкое сокращение прямого государственного финансирования малого предпринимательства в начале 2026 года ставит под удар устойчивость социально ориентированных проектов.

Фото: https://pixabay.com by pieczatkionline is licensed under Free Печать и документы

Согласно статистическим данным, объем выдачи грантов представителям МСБ в первом квартале сократился на 53%, а в ретроспективе трех лет этот показатель продемонстрировал катастрофическое падение на 84%. Такое сужение финансового маневра вынуждает бизнесменов пересматривать стратегии выживания, что неизбежно отразится на стоимости и доступности бытовых услуг для населения.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич в интервью NewsInfo.Ru пояснил, что грантовая поддержка традиционно выступала лишь вспомогательным инструментом, в то время как ключевое влияние на сектор оказывают макроэкономические факторы.

Текущая динамика во многом диктуется жесткой фискальной политикой и тем, насколько высокой остается ключевая ставка ЦБ, определяющая доступность кредитных ресурсов. В условиях бюджетной консолидации региональные власти предпочитают секвестрировать именно предпринимательские субсидии, сохраняя при этом защищенные социальные статьи расходов.

Особую тревогу вызывает положение предпринимателей, работающих в низкомаржинальных нишах: ремонтных мастерских, прачечных и организациях бытового обслуживания.

Как сообщает NewsInfo. Ru со ссылкой на Бунича, отмена грантов для таких категорий может спровоцировать волну закрытий, так как у владельцев нет внутреннего финансового резерва для компенсации выпадающих бюджетных доходов.

Чтобы избежать массового ухода игроков с рынка, эксперт предлагает активнее внедрять альтернативные формы помощи, такие как льготные ставки аренды или преференции по налогообложению предпринимателей, не требующие прямых денежных вливаний из казны.

"Сокращение финансовой подпитки малого бизнеса часто подталкивает людей к смене статуса на самозанятых ради снижения налоговой нагрузки, однако это не решает структурных проблем занятости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

По мнению Бунича, негативные последствия текущей ситуации затронут не только коммерсантов, но и рядовых потребителей.

"Люди, которые занимаются малым бизнесом испытывают проблемы, у них нет дополнительных доходов, они могут сильно пострадать, могут просто закрыться, это будут проблемы для потребителей. Отрицательных последствий достаточно много. Поэтому желательно поддержать малый бизнес в других формах", — резюмировал экономист.

В условиях, когда рост числа самозанятых становится ответом на экономическую неопределенность, государству необходимо найти баланс между бюджетной экономией и сохранением инфраструктуры малого предпринимательства.

Ответа на популярные вопросы о грантовой поддержке бизнеса

На сколько сократилось грантовое финансирование малого бизнеса?

В первом квартале 2026 года объем выделяемых грантов снизился на 53% по сравнению с предшествующим периодом.

Почему регионы стали выдавать меньше безвозмездных субсидий?

Это связано с процессом бюджетной консолидации и необходимостью администраций сокращать расходы в условиях дефицита средств.

Какие сферы бизнеса пострадают от дефицита грантов сильнее всего?

Наиболее чувствительным сокращение поддержки будет для социально значимых проектов, предоставляющих населению бытовые и ремонтные услуги по доступным ценам.

Существуют ли альтернативы прямым денежным выплатам от государства?

В качестве замены грантам эксперты рассматривают непрямые меры поддержки, включая скидки на аренду коммерческой недвижимости и налоговые льготы.

Читайте также