Минус долги — плюс проблемы: чем обернется банкротство для обычных россиян

Экономика

Банкротство физического лица не стоит рассматривать как легкий способ избавления от финансовых обязательств, поскольку эта юридическая процедура влечет за собой долгосрочные правовые последствия.

Банкрот
Фото: Openverse by lendingmemo_com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин предупредил, что статус несостоятельности накладывает на гражданина серьезные обязательства и социальные фильтры, которые сохраняются годами.

Несмотря на то, что закон позволяет обнулить безнадежные задолженности, такой шаг требует глубокого понимания сопутствующих рисков и ограничений.

Для многих россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, признание неплатежеспособности становится единственным выходом, однако цена свободы от коллекторов высока.

Как подчеркивает MoneyTimes.Ru со ссылкой на Балынина, в течение пяти лет после завершения дела человеку запрещено брать новые займы, не информируя банк о своем прошлом.

Экономист заявляет о необходимости подходить к этому решению без лишних эмоций, опираясь исключительно на официальные сведения, а не на обещания сомнительных посредников, ведь право на обнуление кардинально меняет финансовую биографию.

"Многие должники ошибочно полагают, что списание долга — это финал истории. На деле же банкротство накладывает вето на управление компаниями и существенно портит кредитный скоринг, что делает получение ипотеки или автокредита практически невозможным в ближайшей перспективе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству физлиц Наталья Круглова.

Специалисты отмечают, что скрытые издержки процедуры могут перевесить выгоду от списания суммы.

"Использовать эту процедуру максимально вдумчиво и осознанно, так как здесь возникает ряд ограничений. В течение пяти лет после завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве физического лица, гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам без указания на фактическое банкротство", — отмечает Балынин.

Подобная прозрачность перед кредиторами практически закрывает доступ к дешевым заемным средствам, превращая жизнь в минус в постоянную борьбу за финансовое восстановление.

Ответы на популярные вопросы о банкротстве

Можно ли списать долги по алиментам через банкротство?

Нет, задолженность по алиментам относится к категории обязательств, неразрывно связанных с личностью должника, и не подлежит списанию даже при признании человека банкротом.

Смогу ли я выезжать за границу после завершения процедуры?

Ограничение на выезд обычно действует только во время самого процесса банкротства. После его завершения и вынесения судебного решения все запреты на передвижение снимаются.

Как часто можно проходить процедуру признания несостоятельности?

Повторно инициировать судебное банкротство гражданин имеет право не ранее, чем через пять лет после окончания предыдущей аналогичной процедуры.

Узнает ли работодатель о моем статусе банкрота?

Информация о банкротстве публикуется в открытых источниках, а финансовый управляющий может уведомлять работодателя для контроля доходов, однако это не является законным основанием для увольнения.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
