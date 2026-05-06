Зубную пасту словно сжали до размера конфеты: новый российский продукт уже пошёл в производство

В Московской области компания "Пластик Он Лайн" успешно запустила уникальную производственную линию по выпуску зубной пасты в формате таблеток. Проект, реализованный в городском округе Пушкинский, потребовал серьезных финансовых вложений в размере 12 миллионов рублей. Курирует инициативу региональное министерство инвестиций, промышленности и науки, которое подтвердило готовность мощностей к массовому выпуску гигиенической новинки.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

"ГК "Пластик Он Лайн" работает в Подмосковье уже более 20 лет. Запуск новой линейки продукции стал продолжением развития компании и увеличения продуктового портфеля: сегодня "Пластик Он Лайн" выпускает уже более ста наименований товаров", — отметила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Как сообщает "Вести Подмосковья", новый формат средств гигиены разрабатывался с учетом запросов на компактность и удобство использования в экстремальных условиях.

Инициаторами создания твердой пасты стали представители силовых структур, нуждавшиеся в эффективном средстве для использования в полевых лагерях. Лаборанты подмосковного предприятия с нуля спроектировали рецептуру: одна таблетка весит всего 7 граммов, а компактная упаковка вмещает запас общей массой до 30 граммов. Такой подход к выпуску инновационной продукции требует точного контроля затрат, чтобы избежать ситуации, когда ошибки в коде ЕНС или налоговые сбои могут замедлить развитие перспективного промышленного кластера.

"Инвестиции в размере 12 миллионов рублей для запуска специализированной линии — это показатель высокой операционной гибкости подмосковного бизнеса. Мы видим, как локальные производители эффективно диверсифицируют свой портфель, создавая продукты с высокой добавленной стоимостью, которые востребованы в рамках гособоронзаказа и специфических рыночных ниш", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о зубной пасте в таблетках

Что представляет собой зубная паста в таблетках?

Это спрессованный в твердую форму состав из очищающих компонентов, который при контакте с водой и разжевывании превращается в привычную пену для чистки зубов.

В чем главное преимущество таблетированной формы?

Основным плюсом является компактность и малый вес: упаковка массой 30 граммов заменяет громоздкий тюбик, что идеально подходит для походов или командировок.

Кто разработал уникальный состав пасты в Подмосковье?

Рецептура была создана с нуля специалистами лаборатории компании "Пластик Он Лайн" в городском округе Пушкинский по специальному запросу военных.

Сколько средств было вложено в запуск этого производства?

Общий объем инвестиций в разработку продукта и организацию производственных мощностей в Московской области составил порядка 12 миллионов рублей.

Читайте также