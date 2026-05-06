Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена коллекционного объекта: что скрывается за многомиллиардными чеками на жилье в Москве
Чужие судебные споры стали новым развлечением: заседания превращаются в театр для скучающих
Предательские слёзы отца: как звезда Уральских пельменей пересмотрел свои взгляды на воспитание детей
Невидимая война на дорогах: как камеры в салоне разрушают схемы автоподставщиков
Цена репутации: как Энн Хэтэуэй рискует любовью публики из-за одного фото в Нью-Йорке
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками

PDF или Word: один неправильный формат резюме может стоить вам работы мечты

Экономика

Выбор правильного расширения для файла при поиске работы играет роль не только в техническом удобстве, но и в формировании первого впечатления.

Рукопожатие после собеседования
Фото: unsplash.com by Amina Atar is licensed under Free to use under the Unsplash License
Рукопожатие после собеседования

Использование формата PDF гарантирует, что визуальная структура документа, включая специфические шрифты и сложные таблицы, останется неизменной вне зависимости от операционной системы рекрутера. В условиях, когда поиск работы требует безупречной самопрезентации, техническая небрежность может стать фатальной ошибкой.

Специалист по международному подбору персонала Ирина Смирнова в комментарии NewsInfo подчеркнула, что PDF является наиболее универсальным инструментом. Пересылка данных в формате Word часто оборачивается "поплывшей" версткой: блоки текста смещаются, а границы таблиц нарушаются.

Как отмечает эксперт, при высокой конкуренции на рынке нечитабельный документ рискует быть отсеянным еще на этапе первичного просмотра. 

"Формат PDF действительно самый удобный, он на любом устройстве открывается именно так, как было задумано человеком, который создавал файл. Часто при создании резюме используются табличные всякие заготовки, чтобы было наглядно, структурно и удобно", — пояснила Смирнова.

Ранее аналогичные рекомендации давало издание Газета.Ru, указывая на профессиональный стандарт использования кроссплатформенных расширений.

"Грамотное техническое оформление — это вежливость по отношению к работодателю. Важно помнить, что даже если соискатель нацелен на карьерный рост, пренебрежение правилами именования файлов и их чтения может создать образ несистемного сотрудника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Отдельное внимание стоит уделить неймингу документа. Смирнова рекомендует использовать латиницу для названия файла, добавляя фамилию, год и пометку CV — это исключит сбои в кодировке при сохранении в базу.

Вместе с основным документом эксперты советуют отправлять лаконичное сопроводительное письмо с указанием вакансии. Это особенно актуально, если существуют возрастные барьеры или другие нюансы, требующие пояснения квалификации в личной коммуникации.

Ответы на популярные вопросы о формате резюме

Почему PDF лучше, чем текстовый документ Word?

PDF сохраняет форматирование в неизменном виде на смартфонах, планшетах и ПК, исключая смещение строк и таблиц, которые часто возникают в Word из-за разницы версий программ.

Как правильно назвать файл с резюме?

Рекомендуется использовать формат "Ivanov_Ivan_CV_2024" на латинице. Кириллические названия могут отображаться некорректно или превращаться в нечитаемые символы при пересылке по почте.

Влияет ли формат файла на успех трудоустройства?

Сам по себе формат не дает преимуществ, но обеспечивает "читабельность" опыта. Если HR-менеджер не сможет разобрать документ из-за технических ошибок, он может сразу перейти к следующему кандидату.

Нужно ли прикладывать ссылку на вакансию в письме?

Да, это упрощает идентификацию кандидата. Рекрутер сразу понимает, на какую позицию претендует человек, особенно если в компании открыто сразу несколько похожих направлений.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Мир. Новости мира
Политический приговор Мерцу: канцлера гонят в отставку за разграбление казны ради Киева
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Русофобский говор в Ереване: Медведев вскрыл истинное лицо предателей на саммите Армения — ЕС
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Последние материалы
"Пятерочка" доставляет: история одного заказа, который растаял вместе с репутацией ритейлера
Ранний подъем может украсть здоровье: одна ошибка со сном бьет по сердцу и весу
Грибная диета: почему популярный тренд может скрывать неожиданные риски
Между ростом и застоем: смогут ли страны БРИКС сменить сырьевую модель на высокотехнологичную
Педаль стала ватной? Один опасный признак, что тормоза вашей машины на грани пожара
Урожай будет сладким и крепким: неожиданный способ мульчирования ветками
Граница на замке: фитосанитарный контроль пресёк ввоз 16,9 тонны заражённых томатов в Оренбургской области
Конфликт в шоу-бизнесе: как Гуф отреагировал на обвинения в мошенничестве со стороны блогера
Обвал среди учебного дня: эвакуировано 97 человек из повреждённого колледжа в Екатеринбурге
Сезон укусов: в Курской области зафиксировано 171 обращение за помощью после укусов клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.