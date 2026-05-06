Кризис заставил россиян считать каждую копейку: вот где прячутся самые крупные потери

Если материальное положение ухудшается, главное — не паниковать и не винить себя, а пересмотреть привычки: составить жесткий план расходов, найти подработку и создать запас хотя бы на месяц. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Ранее опросы населения показали, что более четверти респондентов в РФ говорят об ухудшении своего материального положения, а об улучшении заявляют менее 10% опрошенных.

Никитина объяснила, что в сложной финансовой ситуации сначала важно стабилизировать эмоциональное состояние, а уже потом переходить к расчетам. Паника и самообвинение мешают принимать практичные решения и усиливают давление. Признание того, что трудности связаны не только с личной неудачей, а с более широким кризисом, помогает перейти от тревоги к планированию.

"Мы склонны катастрофизировать ситуацию, ругать себя и близких, а также требовать от себя слишком многого. В такой момент важно по возможности дать себе максимум поддержки и принять, что финансовые трудности не всегда связаны только с личными ошибками конкретного человека. Это общемировая тенденция, системный, сложный и долгий кризис. Поэтому нужно учиться жить в этой реальности, адаптироваться к ней и не ждать, что все быстро вернется к прежнему состоянию", — сказала эксперт.

После этого, по словам специалиста, стоит составить краткосрочный финансовый план, особенно при кредитах и долговой нагрузке. Лучше временно опираться на пессимистичный сценарий, а не ждать быстрого улучшения. В плане нужно четко определить главные платежи, возможные отказы и расходы, которые реально сократить.

"Если ситуация острая и много кредитов, лучше на три месяца сильно ужаться в расходах. На здоровье и питании экономить не надо, но можно отказаться от сигарет, дорогих сладостей, ресторанов и кафе, брать еду с собой. Это должно быть временно, чтобы не возникало ощущения, что теперь жизнь только на хлебе, воде и гречке. Нужно выписать текущие расходы и ближайшие платежи, а затем снизить то, что возможно, например, поменять мобильного оператора, чтобы платеж был меньше", — пояснила Никитина.

Консультант посоветовала проверить крупные регулярные платежи, которые часто продолжают оплачивать по привычке. Страховки, тарифы и давно оформленные услуги нередко можно снизить без потери качества. Иногда пересмотр одного такого расхода дает больший эффект, чем мелкая ежедневная экономия.

"Если есть автомобиль, можно пересмотреть КАСКО и ОСАГО, а при ипотеке — сравнить страховщиков из списка банка. Часто люди по незнанию выбирают первого попавшегося, хотя тариф может быть в полтора-два раза выше. При больших суммах платеж иногда можно снизить условно с 200 тыс. до 100 тыс. рублей в год. Сэкономленные 100 тыс. рублей — это практически заработанные 100 тыс. рублей", — отметила финансовый консультант.

По ее словам, при кредитах важно не действовать импульсивно и не направлять все свободные деньги на досрочное погашение. Сначала нужен хотя бы минимальный резерв на внезапные расходы или снижение доходов. Ипотеку, депозиты и потребительские кредиты лучше просчитывать заранее, иначе ошибка может стоить дороже консультации.

"Если есть выбор между депозитом и досрочным погашением ипотеки или других кредитов, лучше сначала сформировать финансовый резерв. Минимум — на месяц, а лучше довести подушку безопасности до шести месяцев, и только все, что сверху, направлять на досрочное погашение. Перед этим стоит обратиться за консультацией: она может стоить от одной до десяти тысяч рублей, но сэкономить сотни тысяч, а иногда и миллионы. Бывает, человек уверен в выгоде досрочного погашения, а по расчетам часть денег лучше держать на депозите", — добавила эксперт.

Никитина посоветовала искать не только экономию, но и подработку — без стеснения, даже если это курьер или такси. Смену работы лучше без острой нужды не бросать — нужна новая занятость и финансовая подушка, иначе можно оказаться в худшем положении.

"Ничего зазорного нет в подработке курьером, в такси, уборке или работе няней, если человеку это подходит. Даже если человек директор по персоналу, временно потаксовать — не унижение, а скорее повод для гордости. Можно рассмотреть вторую или третью работу, а если основная приносит мало денег — подумать о смене места. Но без резких движений: не стоит уходить без финансовой подушки и новой работы, лучше сначала попробовать другой вариант параллельно", — подчеркнула она.

Еще одной зоной риска, отметила специалист, становятся импульсивные траты, которые возникают на фоне стресса и ощущения нехватки денег. В такой ситуации человеку стоит заранее придумать защитный механизм от собственных необдуманных решений. Это может быть самозапрет на кредиты или передача части денег тому, кто поможет их не потратить.

"Один из самых важных советов — воспринимать кризис как возможность изменить финансовые привычки. Если в спокойные времена стимула для этого не было, то в сложный период человек вынужденно учится иначе обращаться с деньгами. Важно сформировать правильные финансовые настройки, жить не в минус, а в плюс. Нужно больше откладывать, укреплять финансовую устойчивость и постепенно наращивать капитал", — заключила Никитина.