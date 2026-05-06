В Госдуме оценили инициативу о введении детских выплатах для работников бюджетной сферы

Предложение КПРФ ввести ежемесячную выплату на ребенка для всех бюджетников без учета нуждаемости нереализуемо, поскольку поддержка семей с детьми должна исходить от государства, а не от работодателя, и предоставляться только тем, кто действительно в ней нуждается. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до 14 лет в размере 25% от МРОТ для работников бюджетной сферы, сообщает ТАСС.

Бессараб усомнилась в целесообразности предложения о выплате на детей для всех работников бюджетной сферы без исключения. Главное, по ее мнению, не сам факт наличия ребенка, а необходимость государственной поддержки для конкретной семьи. Именно поэтому действующая система построена вокруг критерия нуждаемости.

"Сегодня семьи почти с 10 млн детей получают единое пособие до 17 лет, но для этого нужно пройти критерии нуждаемости. Поддержку получает не каждая семья, а та, которой действительно нужна помощь государства. Раньше олигархи получали по 50 рублей на ребенка, хотя для богатых это было просто "получить положенное", а бедным такая сумма проблему не решала. Поэтому и ввели критерий нуждаемости, который сегодня действительно работает", — объяснила депутат.

Она напомнила, что для работающих родителей уже предусмотрен отдельный механизм поддержки. Он также связан не с универсальной раздачей средств, а с оценкой положения семьи. Доплату за ребенка, считает парламентарий, неправильно превращать в часть заработной платы от работодателя.

"Для работающих родителей с этого года предусмотрена семейная выплата. Четыре миллиона семей смогут получить ее почти на 10 млн детей, если родители работали в течение 2025 года и за них выплачивался НДФЛ. Здесь тоже есть критерии нуждаемости: это не каждая семья, а та, которой поддержка действительно необходима или хотя бы не будет лишней. Доплата к зарплате, как правило, полагается за труд в особых условиях, выполнение важных заданий, стаж работы, квалификацию, наставничество или другие трудовые заслуги", — подчеркнула депутат.

Бессараб добавила, что выплаты на детей должны оставаться мерой государственной поддержки, а не превращаться в надбавку к зарплате от работодателя. Такой подход, по ее мнению, позволяет сохранять адресность помощи и направлять средства тем семьям, которым они действительно нужны.