Работодатели в шоке: использование нейросетей может оказаться полностью законным

Интеграция нейросетей в рабочие процессы требует четкой правовой фиксации, чтобы избежать конфликтов между персоналом и руководством. Поскольку Трудовой кодекс РФ традиционно защищает интересы наемного сотрудника, привлечь его к ответственности за делегирование задач искусственному интеллекту крайне сложно без заранее подписанных внутренних регламентов.

Эксперты рекомендуют детально обсуждать инструменты исполнения обязанностей еще на этапе постановки задач, чтобы исключить риск претензий к качеству и оригинальности продукта.

Многие компании сегодня поощряют использование ИИ для ускорения рутинных операций, однако существуют сегменты бизнеса, где принципиально сохранение "ручного" труда.

Как сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на кадрового специалиста Илью Варакина, работнику стоит инициативно прояснять допустимые границы применения технологий. Отсутствие прямого запрета в должностной инструкции или трудовом договоре делает любые сокращения или взыскания по этой причине юридически уязвимыми для работодателя.

"Насчет судебных исков пока у нас сложившейся практики твердой нет. Трудно сказать, как в основном такие подобные дела будут происходить. Одно можно твердо сказать: Трудовой кодекс в большей степени на стороне работника, поэтому, если работодатель нигде бумажно не ставил запрет на использование нейросетей и не заставлял сотрудника это подписывать, то очень трудно будет привлечь работника к ответственности за использование нейросетей", — отметил в комментарии Варакин.

В условиях, когда суды еще не выработали единый подход к спорам об интеллектуальной собственности, созданной нейросетями, основным защитным механизмом остается прозрачность договоренностей.

Юристы советуют не скрывать факт использования ИИ, а напротив, включать конкретные программные продукты в перечень разрешенного софта. Это особенно актуально на фоне общего тренда на выгорание персонала, когда нейросети могут стать легальным способом оптимизации нагрузки без потери качества.

"Если работодатель хочет запретить использование ИИ, он обязан издать локальный нормативный акт и ознакомить с ним сотрудника под роспись. В противном случае любые попытки уволить человека за автоматизацию своего труда будут легко оспорены через трудовое право в суде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о нейросетях в работе

Могут ли меня уволить за использование ChatGPT без предупреждения?

Нет, если в вашем трудовом договоре или внутренних правилах компании прямо не зафиксирован запрет на использование сторонних сервисов и ИИ для выполнения задач.

Нужно ли сообщать начальству, что я использую нейросеть?

Специалисты советуют делать это заранее, чтобы избежать обвинений в обмане и зафиксировать правомерность использования инструмента в рабочее время.

Кто считается автором работы, если её сделала нейросеть?

В российском праве автором может быть только человек, поэтому ответственность за конечный результат и возможные ошибки ИИ всё равно несет сотрудник.

Как обезопасить себя от исков работодателя?

Лучший способ — попросить закрепить возможность использования конкретных нейросетей в дополнительном соглашении или хотя бы в письменной переписке с руководителем.

