В начале весны 2026 года жители Новосибирской области столкнулись с ощутимым скачком цен в ключевых сервисных категориях. Наиболее агрессивную динамику продемонстрировали секторы выездного туризма и частной медицины, что напрямую отразилось на покупательной способности населения.
Согласно оперативным данным, средняя стоимость услуг в регионе за март прибавила 1,2%, а в годовом выражении рост достиг почти 11,6%, что вдвое превышает зафиксированный уровень инфляции в 5,7%.
Рынок зарубежного отдыха показал прирост цен на 9% под влиянием синергии двух факторов: валютных колебаний и сезонного ажиотажа. В марте наблюдалось умеренное ослабление национальной валюты, что автоматически проиндексировало стоимость путевок, но основным драйвером стало раннее бронирование на летний период.
Пока одни путешественники изучают подземную Москву в поисках новых смыслов, жители Сибири активно выкупали туры на "высокий" сезон, провоцируя операторов на повышение цен.
Как сообщает издание atas.info, такая ситуация сделала заграничный отпуск значительно менее доступным по сравнению с январскими показателями.
Медицинская отрасль Новосибирска, сохраняя статус межрегионального хаба, столкнулась с внутренним кризисом издержек. Рост цен на стоматологию, диагностику и стационарное лечение обусловлен дефицитом кадров и удорожанием обслуживания технологичного оборудования.
Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева пояснила, что клиники перекладывают растущие расходы на оплату труда сотрудников и расходные материалы непосредственно на пациентов. Данная тенденция затронула и рекреационный сектор: из-за высокого интереса молодежи к оздоровлению стоимость проживания в санаториях за год подскочила на 27%.
"Диспропорция между реальной инфляцией и ростом цен на услуги в Новосибирской области объясняется высокой импортозависимостью медицинской базы и отложенным спросом на отдых. В условиях дефицита кадров частный сектор вынужден закладывать в прейскурант риски будущих периодов, что мы и видим в чеках за март", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Это связано с началом активной фазы планирования отпусков и ослаблением курса рубля, которое произошло в начале весны.
Основными причинами стали необходимость повышения зарплат персоналу в условиях дефицита кадров и рост затрат на медицинские расходники и логистику запчастей для оборудования.
Общий уровень инфляции в Новосибирской области за март составил 5,7%, однако сфера услуг в среднем подорожала на 11,6%.
Граждане могут претендовать на бесплатное лечение по направлению через Социальный фонд, но следует учитывать наличие очередей и необходимость прохождения врачебной комиссии.
Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.