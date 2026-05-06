Экономика

В начале весны 2026 года жители Новосибирской области столкнулись с ощутимым скачком цен в ключевых сервисных категориях. Наиболее агрессивную динамику продемонстрировали секторы выездного туризма и частной медицины, что напрямую отразилось на покупательной способности населения.

Паспорт на чемодане
Согласно оперативным данным, средняя стоимость услуг в регионе за март прибавила 1,2%, а в годовом выражении рост достиг почти 11,6%, что вдвое превышает зафиксированный уровень инфляции в 5,7%.

Рынок зарубежного отдыха показал прирост цен на 9% под влиянием синергии двух факторов: валютных колебаний и сезонного ажиотажа. В марте наблюдалось умеренное ослабление национальной валюты, что автоматически проиндексировало стоимость путевок, но основным драйвером стало раннее бронирование на летний период.

Пока одни путешественники изучают подземную Москву в поисках новых смыслов, жители Сибири активно выкупали туры на "высокий" сезон, провоцируя операторов на повышение цен.

Как сообщает издание atas.info, такая ситуация сделала заграничный отпуск значительно менее доступным по сравнению с январскими показателями.

Медицинская отрасль Новосибирска, сохраняя статус межрегионального хаба, столкнулась с внутренним кризисом издержек. Рост цен на стоматологию, диагностику и стационарное лечение обусловлен дефицитом кадров и удорожанием обслуживания технологичного оборудования.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева пояснила, что клиники перекладывают растущие расходы на оплату труда сотрудников и расходные материалы непосредственно на пациентов. Данная тенденция затронула и рекреационный сектор: из-за высокого интереса молодежи к оздоровлению стоимость проживания в санаториях за год подскочила на 27%.

"Диспропорция между реальной инфляцией и ростом цен на услуги в Новосибирской области объясняется высокой импортозависимостью медицинской базы и отложенным спросом на отдых. В условиях дефицита кадров частный сектор вынужден закладывать в прейскурант риски будущих периодов, что мы и видим в чеках за март", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Новосибирской области

Почему путевки за границу подорожали именно в марте?

Это связано с началом активной фазы планирования отпусков и ослаблением курса рубля, которое произошло в начале весны.

С чем связан столь резкий рост стоимости медицинских услуг?

Основными причинами стали необходимость повышения зарплат персоналу в условиях дефицита кадров и рост затрат на медицинские расходники и логистику запчастей для оборудования.

Какая годовая инфляция зафиксирована в регионе?

Общий уровень инфляции в Новосибирской области за март составил 5,7%, однако сфера услуг в среднем подорожала на 11,6%.

Есть ли альтернатива дорогому санаторному отдыху?

Граждане могут претендовать на бесплатное лечение по направлению через Социальный фонд, но следует учитывать наличие очередей и необходимость прохождения врачебной комиссии.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
