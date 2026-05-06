Весенний ценовой взрыв: как туризм и медицина обогнали инфляцию в Новосибирске

В начале весны 2026 года жители Новосибирской области столкнулись с ощутимым скачком цен в ключевых сервисных категориях. Наиболее агрессивную динамику продемонстрировали секторы выездного туризма и частной медицины, что напрямую отразилось на покупательной способности населения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Паспорт на чемодане

Согласно оперативным данным, средняя стоимость услуг в регионе за март прибавила 1,2%, а в годовом выражении рост достиг почти 11,6%, что вдвое превышает зафиксированный уровень инфляции в 5,7%.

Рынок зарубежного отдыха показал прирост цен на 9% под влиянием синергии двух факторов: валютных колебаний и сезонного ажиотажа. В марте наблюдалось умеренное ослабление национальной валюты, что автоматически проиндексировало стоимость путевок, но основным драйвером стало раннее бронирование на летний период.

Жители Сибири активно выкупали туры на "высокий" сезон, провоцируя операторов на повышение цен.

Как сообщает издание atas.info, такая ситуация сделала заграничный отпуск значительно менее доступным по сравнению с январскими показателями.

Медицинская отрасль Новосибирска, сохраняя статус межрегионального хаба, столкнулась с внутренним кризисом издержек. Рост цен на стоматологию, диагностику и стационарное лечение обусловлен дефицитом кадров и удорожанием обслуживания технологичного оборудования.

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева пояснила, что клиники перекладывают растущие расходы на оплату труда сотрудников и расходные материалы непосредственно на пациентов. Данная тенденция затронула и рекреационный сектор: из-за высокого интереса молодежи к оздоровлению стоимость проживания в санаториях за год подскочила на 27%.

"Диспропорция между реальной инфляцией и ростом цен на услуги в Новосибирской области объясняется высокой импортозависимостью медицинской базы и отложенным спросом на отдых. В условиях дефицита кадров частный сектор вынужден закладывать в прейскурант риски будущих периодов, что мы и видим в чеках за март", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о ценах в Новосибирской области

Почему путевки за границу подорожали именно в марте?

Это связано с началом активной фазы планирования отпусков и ослаблением курса рубля, которое произошло в начале весны.

С чем связан столь резкий рост стоимости медицинских услуг?

Основными причинами стали необходимость повышения зарплат персоналу в условиях дефицита кадров и рост затрат на медицинские расходники и логистику запчастей для оборудования.

Какая годовая инфляция зафиксирована в регионе?

Общий уровень инфляции в Новосибирской области за март составил 5,7%, однако сфера услуг в среднем подорожала на 11,6%.

Есть ли альтернатива дорогому санаторному отдыху?

Граждане могут претендовать на бесплатное лечение по направлению через Социальный фонд, но следует учитывать наличие очередей и необходимость прохождения врачебной комиссии.

