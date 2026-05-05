Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогое удовольствие: пьяная поездка обойдется дороже обслуживания иномарки
Европейская оборона под ударом: как США превращают НАТО в свой бизнес
Заложница собственных хитов: почему Ирина Салтыкова больше не выпускает новые песни
Код выживания в кошмарах: почему мозг не дает нам отдыхать от офисных драм
Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем
Тикающая бомба: почему моторы Theta II уничтожают бюджет владельцев Hyundai и Kia
Космическая чехарда: как две луны Сатурна играют в догонялки без столкновений
Испытание верности: почему пути Кати Гордон и Леры Кудрявцевой окончательно разошлись
Коллагеновый плен: почему популярные продукты лишают ткани естественной эластичности

За фасадом сверхдоходов: как на самом деле живут доставщики еды

Экономика

Миф о сверхдоходах в индустрии доставки продолжает привлекать тысячи соискателей, от студентов до пенсионеров. Обещания зарплат уровня топ-менеджмента в 200-300 тысяч рублей заставляют людей менять привычную деятельность на изнурительный труд с термокоробом за спиной. Однако реальные цифры тюменских курьеров и экспертный анализ показывают, что за фасадом легких денег скрываются жесткие штрафы, отсутствие социальных гарантий и работа на износ, которая едва позволяет достичь среднего уровня заработка по региону.

курьер
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
курьер

Опыт Александра Вараксина, сменившего стройку на велосипед, подтверждает: заявленные в вакансиях суммы зачастую недостижимы. Несмотря на то что профессия попала в топ высокооплачиваемых по данным hh. ru, реальный доход в Тюмени редко превышает 55-70 тысяч рублей даже с учетом чаевых. Подобная ситуация вынуждает компании искать новые способы закрыть нехватку людей, используя агрессивный маркетинг и "истории успеха". Как сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на автокурьера Михаила Богужина, даже при 12-часовых сменах потолок заработка составляет около 75 тысяч рублей, а рассказы о доходах в 300 тысяч он называет вымыслом.

"Зачастую высокие цифры в вакансиях — это лишь маркетинговый инструмент для привлечения линейного персонала в условиях дефицита кадров. Курьеры сталкиваются с тем, что их реальная часовая ставка после вычета всех операционных расходов оказывается крайне низкой, а отсутствие трудового договора лишает их базовой правовой защиты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Экономическую ловушку дополняет система взысканий: студент Роман Соболев признался, что за ошибки сервиса и опоздания курьеры платят из своего кармана. Экономист Леонид Борисов подчеркивает, что сотрудники сами оплачивают бензин, связь и амортизацию транспорта, работая без оплачиваемых отпусков и больничных. Пока одни выбирают статус самозанятых ради мнимой свободы, HR-директор Анна Конаева отмечает, что "культовые" кейсы о баснословных зарплатах создаются искусственно для удержания штата. Сергей Толкачев из Финансового университета добавляет, что на доверие людей влияет эффект FOMO, заставляющий верить в "быстрые деньги" вопреки объективной реальности.

Ответы на популярные вопросы о работе курьером

Правда ли, что курьер может заработать 300 000 рублей в месяц?

В условиях регионального рынка (например, Тюмени) это практически невозможно. Такие суммы являются теоретическим пределом при отсутствии сна, еды и идеальной логистике, что несовместимо с человеческими возможностями.

За что курьеров чаще всего штрафуют?

Основные штрафные санкции накладываются за опоздания к клиенту, отказ принимать заказ во время слота, а также за ошибки в приложении, такие как пропуск отметки о прибытии в торговую точку.

Как меняется доход доставщика в зависимости от сезона?

Зимой доходы автокурьеров могут вырасти на 10-25% из-за массового увольнения пеших сотрудников, не желающих работать в морозы, и введения временных надбавок за сложные погодные условия.

Несут ли компании ответственность за травмы курьеров?

Поскольку большинство сотрудников работают без стандартного соцпакета, компенсации за производственные травмы или ДТП не предусмотрены. Более того, при повреждении короба или товара ущерб часто взыскивается с самого доставщика.

Читайте также

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Мир. Новости мира
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Наука и техника
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Нефтяной пожар в ОАЭ: разведка Ирана вскрыла кровавую диверсию военных США
Последние материалы
Технологический минимум в рюкзаке: без чего путешественнику не стоит отправляться в дальнее странствие
Заложница собственных хитов: почему Ирина Салтыкова больше не выпускает новые песни
Просто животные или замаскированные пришельцы: почему осьминоги считаются самыми загадочными существами Земли
Код выживания в кошмарах: почему мозг не дает нам отдыхать от офисных драм
Рейтинг властей в крутом пике: почему в Армении больше не верят обещаниям о светлом будущем
Внедорожник или легковушка: как выбрать шины, которые не боятся ни асфальта, ни грунта
Тикающая бомба: почему моторы Theta II уничтожают бюджет владельцев Hyundai и Kia
Космическая чехарда: как две луны Сатурна играют в догонялки без столкновений
Испытание верности: почему пути Кати Гордон и Леры Кудрявцевой окончательно разошлись
За фасадом сверхдоходов: как на самом деле живут доставщики еды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.