За фасадом сверхдоходов: как на самом деле живут доставщики еды

Миф о сверхдоходах в индустрии доставки продолжает привлекать тысячи соискателей, от студентов до пенсионеров. Обещания зарплат уровня топ-менеджмента в 200-300 тысяч рублей заставляют людей менять привычную деятельность на изнурительный труд с термокоробом за спиной. Однако реальные цифры тюменских курьеров и экспертный анализ показывают, что за фасадом легких денег скрываются жесткие штрафы, отсутствие социальных гарантий и работа на износ, которая едва позволяет достичь среднего уровня заработка по региону.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курьер

Опыт Александра Вараксина, сменившего стройку на велосипед, подтверждает: заявленные в вакансиях суммы зачастую недостижимы. Несмотря на то что профессия попала в топ высокооплачиваемых по данным hh. ru, реальный доход в Тюмени редко превышает 55-70 тысяч рублей даже с учетом чаевых. Подобная ситуация вынуждает компании искать новые способы закрыть нехватку людей, используя агрессивный маркетинг и "истории успеха". Как сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на автокурьера Михаила Богужина, даже при 12-часовых сменах потолок заработка составляет около 75 тысяч рублей, а рассказы о доходах в 300 тысяч он называет вымыслом.

"Зачастую высокие цифры в вакансиях — это лишь маркетинговый инструмент для привлечения линейного персонала в условиях дефицита кадров. Курьеры сталкиваются с тем, что их реальная часовая ставка после вычета всех операционных расходов оказывается крайне низкой, а отсутствие трудового договора лишает их базовой правовой защиты", — объяснила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Экономическую ловушку дополняет система взысканий: студент Роман Соболев признался, что за ошибки сервиса и опоздания курьеры платят из своего кармана. Экономист Леонид Борисов подчеркивает, что сотрудники сами оплачивают бензин, связь и амортизацию транспорта, работая без оплачиваемых отпусков и больничных. Пока одни выбирают статус самозанятых ради мнимой свободы, HR-директор Анна Конаева отмечает, что "культовые" кейсы о баснословных зарплатах создаются искусственно для удержания штата. Сергей Толкачев из Финансового университета добавляет, что на доверие людей влияет эффект FOMO, заставляющий верить в "быстрые деньги" вопреки объективной реальности.

Ответы на популярные вопросы о работе курьером

Правда ли, что курьер может заработать 300 000 рублей в месяц?

В условиях регионального рынка (например, Тюмени) это практически невозможно. Такие суммы являются теоретическим пределом при отсутствии сна, еды и идеальной логистике, что несовместимо с человеческими возможностями.

За что курьеров чаще всего штрафуют?

Основные штрафные санкции накладываются за опоздания к клиенту, отказ принимать заказ во время слота, а также за ошибки в приложении, такие как пропуск отметки о прибытии в торговую точку.

Как меняется доход доставщика в зависимости от сезона?

Зимой доходы автокурьеров могут вырасти на 10-25% из-за массового увольнения пеших сотрудников, не желающих работать в морозы, и введения временных надбавок за сложные погодные условия.

Несут ли компании ответственность за травмы курьеров?

Поскольку большинство сотрудников работают без стандартного соцпакета, компенсации за производственные травмы или ДТП не предусмотрены. Более того, при повреждении короба или товара ущерб часто взыскивается с самого доставщика.

