Работодатели нашли быстрый способ закрыть нехватку людей: ждать годами больше не придется

При нехватке сотрудников компаниям стоит не ждать эффекта от долгосрочных программ, а быстро упрощать найм, присматриваться к кандидатам 50+, менять графики, чаще выплачивать зарплату и использовать аутсорсинг. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал замдекана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Ранее Forbes сообщил, что доля российских компаний, сталкивающихся с нехваткой сотрудников, снизилась с 61% до 35%.

Панкратов объяснил, что в ситуации нехватки сотрудников работодателям приходится разделять долгосрочные и срочные решения. Обучение, переобучение и внедрение сложных IT-систем могут быть полезны, но они не закрывают проблему быстро. Поэтому в первую очередь компаниям стоит пройти по всей цепочке внутренних процедур и убрать то, что тормозит прием людей.

"Прием на работу нужно упрощать: вместо недели с бумагами и этапами отбора достаточно одного-двух собеседований. Уже на следующий день можно оформить приказ и вывести человека на работу. Требование о трех годах опыта допустимо снизить до одного года или временно убрать. К кандидатам 50+ тоже стоит присматриваться: опытный работник может быстро закрыть проблему, даже если больничных у него будет немного больше, чем у молодого", — пояснил он.

Эксперт также предложил гибче организовывать занятость: не всегда искать одного сотрудника под прежний график, если задачу можно закрыть другими законными форматами. Уже трудоустроенных работников важно удерживать, разбирая причины увольнений, а зарплаты — своевременно сверять с рынком труда.

"Если раньше нужен был постоянный работник, можно по соглашению сторон оформить срочный договор — на год, месяц или другой срок. Восьмичасовой день можно закрыть двумя сотрудниками по четыре часа: многим удобна полставки до обеда или после. Зарплату для отдельных категорий работников можно выплачивать еженедельно, а расценки на предприятии нужно сверять со средним заработком по профессии. Если есть отставание от рынка, его надо моментально ликвидировать", — указал специалист.

Еще одним способом закрыть кадровую брешь Панкратов назвал привлечение людей и передачу функций со стороны. Такие решения могут помочь работодателю, пока внутри компании перестраивают найм, графики и условия. При этом все меры должны оставаться в рамках закона и учитывать интересы обеих сторон трудовых отношений.

"Можно использовать аутстаффинг, когда частное агентство занятости дает нужных людей на конкретный срок. Часть функций можно передать на аутсорсинг: например, если ушли системные администраторы, заключить договор с юридическим лицом. Закон позволяет оформлять удаленку, гибкий график и дробление рабочего дня. Главное, чтобы такие пожарные меры соблюдали интересы работников и не нарушали интересы работодателя", — заключил Панкратов.