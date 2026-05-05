Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность

Рост числа самозанятых до 15 млн человек — это не признак экономического благополучия, а показатель того, что люди не могут найти другую работу и вынуждены самостоятельно обеспечивать свой доход. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free Люди в костюмах идут по переходу

Ранее данные ФНС России показали, что число самозанятых в России превысило 15 млн человек. В 2024 году их было более 12 млн, за год показатель вырос на 26,8%.

Лежава объяснил, что увеличение числа самозанятых связано с ситуацией на рынке труда. Формально такие люди считаются занятыми, однако это не всегда означает наличие стабильной и подходящей работы. Часть этого трудового ресурса могла бы быть востребована предприятиями при других условиях.

"Если люди не могут найти себе другую работу, они вынуждены становиться самозанятыми и хоть как-то обеспечивать доход. Это скорее показатель того, что в экономике не все так хорошо. Когда говорится, что у нас минимальная безработица, это означает, что люди формально заняты. Реально же это дополнительный трудовой потенциал, который можно было бы привлечь на предприятия", — отметил экономист.

Специалист связал такой выбор с качеством вакансий и возможностями бизнеса. Работодатели не всегда готовы расширять штат, а предлагаемые условия часто не устраивают людей. В результате самозанятость становится вынужденным способом заработать на жизнь.

"Люди ищут другие варианты, когда им предлагают слишком низкие зарплаты или неподходящие условия. При этом многие компании перестали расширять штат, потому что у них нет средств на выплату зарплат новым сотрудникам. В такой ситуации человеку приходится самостоятельно придумывать себе занятие и искать способ заработать. Поэтому оформление самозанятости часто становится вынужденным решением", — пояснил Лежава.

Он добавил, что большое число самозанятых не дает экономике того эффекта, который может дать крупное производство. В основном речь идет о сфере услуг, мелком бизнесе и индивидуальной занятости. Такой формат помогает человеку получить доход, но не решает задачи промышленного масштаба.

"Самозанятые — это, по сути, сфера услуг и мелкий бизнес, прежде всего сфера обслуживания. Это не широкомасштабное производство. Да, есть люди, которые что-то делают своими руками, но это крохи по сравнению с тем, что можно сделать на крупном предприятии. Это совершенно не тот масштаб и не те задачи, которые решаются. На то, чтобы прожить, наверное, хватит, но не более того", — заключил экономист.