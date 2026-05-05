Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
Армению втягивают в большую игру: у границ России появился новый очаг напряжения
Банкротство сжигает мосты: как способ обнулить долги превращается в долгоиграющее клеймо
Полезно на вид, но коварно внутри: привычные продукты провоцируют изжогу и раздражают желудок
Борьба за Арктику начинается: Кольский полуостров становится главной точкой напряжения

Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность

Экономика

Рост числа самозанятых до 15 млн человек — это не признак экономического благополучия, а показатель того, что люди не могут найти другую работу и вынуждены самостоятельно обеспечивать свой доход. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Люди в костюмах идут по переходу
Фото: https://ru.freepik.com by pressfoto is licensed under Free
Люди в костюмах идут по переходу

Ранее данные ФНС России показали, что число самозанятых в России превысило 15 млн человек. В 2024 году их было более 12 млн, за год показатель вырос на 26,8%.

Лежава объяснил, что увеличение числа самозанятых связано с ситуацией на рынке труда. Формально такие люди считаются занятыми, однако это не всегда означает наличие стабильной и подходящей работы. Часть этого трудового ресурса могла бы быть востребована предприятиями при других условиях.

"Если люди не могут найти себе другую работу, они вынуждены становиться самозанятыми и хоть как-то обеспечивать доход. Это скорее показатель того, что в экономике не все так хорошо. Когда говорится, что у нас минимальная безработица, это означает, что люди формально заняты. Реально же это дополнительный трудовой потенциал, который можно было бы привлечь на предприятия", — отметил экономист.

Специалист связал такой выбор с качеством вакансий и возможностями бизнеса. Работодатели не всегда готовы расширять штат, а предлагаемые условия часто не устраивают людей. В результате самозанятость становится вынужденным способом заработать на жизнь.

"Люди ищут другие варианты, когда им предлагают слишком низкие зарплаты или неподходящие условия. При этом многие компании перестали расширять штат, потому что у них нет средств на выплату зарплат новым сотрудникам. В такой ситуации человеку приходится самостоятельно придумывать себе занятие и искать способ заработать. Поэтому оформление самозанятости часто становится вынужденным решением", — пояснил Лежава.

Он добавил, что большое число самозанятых не дает экономике того эффекта, который может дать крупное производство. В основном речь идет о сфере услуг, мелком бизнесе и индивидуальной занятости. Такой формат помогает человеку получить доход, но не решает задачи промышленного масштаба.

"Самозанятые — это, по сути, сфера услуг и мелкий бизнес, прежде всего сфера обслуживания. Это не широкомасштабное производство. Да, есть люди, которые что-то делают своими руками, но это крохи по сравнению с тем, что можно сделать на крупном предприятии. Это совершенно не тот масштаб и не те задачи, которые решаются. На то, чтобы прожить, наверное, хватит, но не более того", — заключил экономист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Домашние животные
Запустили ради меха, а получили захватчика: эксперимент СССР изменил природу Европы
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Недвижимость
Плитка это прошлый век: садовая дорожка за один день быстро стильно и почти бесплатно
Популярное
Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим

Москва выдвинула жесткие условия обеспечения безопасности в праздничные дни, на что Киев отреагировал неожиданным маневром, скрывающим иные намерения штаба.

Зеленский выбросил белый флаг: Минобороны РФ не на шутку напугало киевский режим
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Молчание длиной в жизнь: кошмар на дне океана заставил Жака-Ива Кусто сжечь секретные отчеты
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Земля превратится в бетон: роковая ошибка с золой, которую совершают 90% неопытных дачников Елена Мороз Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Сенсация для тех, кому за 40: найдена хитрость, как вернуть силу мышц и выносливость за две недели
Последние материалы
Цветы вне закона: как обычная клумба может привести к уголовному преследованию
Без штанг и приседаний: 3 упражнения для ровных бедер и гладкой кожи за 8 минут
Банкротство смывает долги, но какой ценой: почему этот юридический трюк подходит не каждому
Лёгкое мерцание вместо тяжёлых оттенков: новый приём делает губы мягче и визуально моложе
Увлажняющий крем с SPF — это ловушка: почему косметика 2 в 1 даёт лишь иллюзию безопасности
Минобороны РФ предупредило, но риски ударов по центру Киева для Зеленского невелики
Россияне массово уходят в самозанятые: за этим решением стоит не свобода, а жесткая реальность
Неидеальный муж оказался лучше всех: за какой недостаток Юлия Снигирь обожает своего супруга
Бензиновый бак вместо розетки: почему идеальным электромобилем внезапно признали гибрид
Тайная жизнь звёзд: как развивался роман Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной в разлуке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.