Цена безопасности: почему за бесплатную передачу квартиры теперь придётся платить

Экономика

Введение обязательного нотариального заверения договоров дарения недвижимости может спровоцировать ощутимое, хоть и временное, сокращение объемов подобных сделок на российском рынке. Новые законодательные требования в первую очередь отразятся на благосостоянии пенсионеров и граждан с невысоким уровнем дохода, для которых дополнительные издержки станут существенной финансовой нагрузкой.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Передача ключей

Эксперты полагают, что рост стоимости оформления документов заставит собственников искать более доступные юридические пути передачи имущества, такие как завещание или договор купли-продажи.

Руководитель блока безопасности компании "Этажи" Елена Тикунова пояснила, что для большинства россиян дарение не является регулярной практикой, поэтому кратковременный спад активности не обернется рыночным шоком. Как сообщает Газета.Ru, средние затраты на услуги нотариуса составят от 10 до 15 тысяч рублей. Однако в случаях с бюджетными объектами, например, сельскими домами стоимостью до 400 тысяч рублей, сопутствующие расходы могут достичь 15% от цены самой недвижимости, что превращает процедуру в экономически невыгодную.

Профильные специалисты подчеркивают, что нотариальный фильтр создается для защиты уязвимых категорий населения от мошеннических схем. Нотариус обязан детально разъяснить дарителю юридические последствия его шага и убедиться в отсутствии давления со стороны третьих лиц, что особенно важно при оценке факторов, влияющих на доходы семьи и имущественный статус. Как отметила Тикунова, "такие меры направлены на снижение рисков для незащищенных слоев населения, это дополнительный фильтр, который позволит сократить количество обманов".

"Нотариальное сопровождение — это действительно барьер для аферистов, но важно помнить, что оно не является абсолютной гарантией безопасности, если даритель искренне заблуждается в намерениях одаряемого", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ответы на популярные вопросы о договорах дарения

Почему дарение хотят сделать только через нотариуса?

Главная цель законодателей — минимизировать количество случаев, когда пожилых людей или социально незащищенных граждан лишают жилья путем обмана или введения в заблуждение.

Кто больше всех пострадает от введения новых пошлин?

Сложнее всего придется пенсионерам и жителям регионов с дешевым жильем, так как стоимость нотариальных услуг может составить значительный процент от рыночной цены объекта.

Какие существуют альтернативы договору дарения?

Собственники могут рассмотреть оформление завещания, заключение договора ренты с пожизненным содержанием или стандартную сделку купли-продажи недвижимости.

Гарантирует ли нотариус стопроцентную защиту сделки?

Нет, нотариус лишь подтверждает добровольность волеизъявления в момент подписания, но он не может прогнозировать дальнейшие отношения между родственниками после перехода прав.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
