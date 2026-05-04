Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
Шашлык может уложить на больничную койку: опасность созревает прямо на столе
Крах надежд в Лахколампи: почему карельское предприятие ФинансБюро остановило работу
Этот продукт мешает холестерину становиться опасным: сосуды дольше держат удар изнутри
Мошенники нашли слабое место пенсионеров: как помочь родным защититься от обмана по телефону
Синдром сухого глаза стал массовой проблемой россиян: дело оказалось не только в телефоне

Курс на стабильность: как изменится размер пенсионных выплат в ближайшие три года

Экономика

Российская пенсионная система готовится к последовательному увеличению выплат, которое затронет миллионы граждан в ближайшие три года. Согласно прогнозам экспертов, к 2027 году средний размер страхового обеспечения по старости преодолеет отметку в 29 тысяч рублей, а еще через год показатель зафиксируется на уровне выше 31 тысячи рублей. Такая динамика обусловлена переходом на двухэтапную модель индексации, ориентированную на фактические экономические показатели прошлых периодов.

Пенсионер считает деньги
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Пенсионер считает деньги

Кандидат экономических наук Игорь Балынин пояснил, что в 2027 и 2028 годах корректировка выплат будет происходить в феврале и апреле. Сначала пенсии планируется поднять на 4%, а затем провести дополнительное увеличение — на 3,4% в 2027-м и 3,8% в 2028 году соответственно. Суммарный рост составит около 7,5-8%, что позволит сохранить курс на стабильность и компенсировать инфляционное давление на бюджеты домохозяйств.

Особое внимание уделяется работающим пенсионерам, для которых с 2025 года возобновлен полноценный механизм повышения пособий. Для этой категории граждан предусмотрено тройное увеличение дохода: помимо двух общероссийских волн индексации, в августе традиционно произойдет перерасчет страховых баллов (ИПК), накопленных за предыдущий трудовой год. Как сообщает Газета.Ru, государство обладает всеми необходимыми финансовыми резервами для выполнения этих социальных обязательств в полном объеме.

"Рост пенсионных выплат темпами, опережающими инфляцию, является критически важным макроэкономическим сигналом, подтверждающим приоритет внутреннего потребления. Даже с учетом волатильности цен, планомерное повышение реального содержания пенсий поддерживает платежеспособный спрос и снижает риски бедности среди наиболее уязвимых групп населения", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические расчеты базируются на опыте 2026 года, когда темпы роста выплат (7,6%) существенно превысили уровень роста потребительских цен (5,6%). Интеграция новых механизмов начисления помогает нивелировать пенсионную математику выживания, переводя систему в режим устойчивого развития. По официальным сведениям Социального фонда РФ, уже к началу 2026 года средняя выплата неработающим россиянам достигла отметки в 25,6 тысячи рублей.

Ответы на популярные вопросы о пенсионных выплатах 2027-2028

На сколько вырастут пенсии в 2027 году?

Ожидается суммарное увеличение на 7,5%, которое пройдет в два этапа: февральская индексация на 4% и апрельская корректировка на 3,4%.

Будут ли повышать выплаты работающим пенсионерам?

Да, для работающих граждан предусмотрено как общее повышение страховой части, так и дополнительный августовский перерасчет за счет накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Каким будет средний размер пенсии в 2028 году?

Согласно экспертным расчетам, средняя величина страховой пенсии по старости в 2028 году должна превысить планку в 31 тысячу рублей.

Превысит ли индексация уровень инфляции?

Власти придерживаются стратегии опережающего роста: планируемые показатели индексации (7,5-8%) закладываются выше ожидаемых темпов роста инфляции для увеличения реальных доходов населения.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Новости Армении
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Мир. Новости мира
Нефтяной капкан Москвы: Германия сражается за транзит через Польшу для спасения своих НПЗ
Популярное
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны

У Пашиняна была иллюзия, что можно одновременно находиться в нескольких несовместимых системах и не платить за это, но после заявлений Зеленского, он от неё избавится.

Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Первая ласточка: Пекин решился на радикальный ответ США по иранским нефтяным сделкам
Радары видели пустоту, а там летела гора металла: как советский гений обманул физику и НАТО
Информационная война в Ормузе. Что на самом деле произошло с американским эсминцем?
Пашинян доигрался: визит Зеленского в Ереван ставит под удар экономику страны Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Баночки в сторону: эти упражнения заставят лицо вспомнить молодость
Вход в подземный мир или база НЛО? Само присутствие в этой долине вызывает первобытный страх
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Жизнь на проценты: какую сумму нужно положить в банк, чтобы не работать
Последние материалы
Духовная опора на передовой: мощи Серафима Саровского покинули монастырь ради военных
Триумф оптимизации: зачем в советских хрущевках создавали окно между кухней и ванной
Опасные ошибки при самопомощи: как не навредить себе при острой зубной боли
Мечта об ипотеке становится реальностью? Квартирный рынок готовит сюрприз для тех, кто ждал обвала
Аптека без стен: Путин открывает эру передвижных аптечных пунктов
Ценовой шторм накрывает привычные услуги: на чём урезать расходы без ущерба для комфорта
Билет в кювет в яркой упаковке: как легальное средство из аптеки лишает прав и контроля над дорогой
Запретные святилища Осетии: почему женщинам вход заказан и что случится, если нарушить это табу
Ловушка для позвоночника: почему классический пресс делает живот больше при зажиме спины
Аромат, который разбудит всех: как приготовить эталонные фаршированные булочки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.