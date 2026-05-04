Банки тормозят снижение ставок: какие факторы мешают кредитам стать доступнее

Экономика

Снижение ключевой ставки не сразу отражается на банковских условиях: часть кредитных организаций уже опустила рыночные ставки по кредитам, но дальнейшее снижение сдерживают инфляционные ожидания, неопределенность на ипотечном рынке и высокие ставки по вкладам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские банки не спешат снижать ставки по рыночной ипотеке после решения ЦБ, предпочитая точечно менять условия программ.

Исмаилов объяснил, что оценивать ситуацию со ставками нужно комплексно, а не только по одному решению о снижении ключевой ставки. Реакция банковского рынка обычно проявляется не мгновенно, поскольку изменения проходят с временным лагом. Поэтому говорить, что кредитные организации совсем не пересматривают условия, было бы некорректно.

"Сказать, что ставки совсем не снижаются, было бы не до конца справедливо. Еще до снижения ключевой ставки многие кредитные организации, ожидая этого решения, начали снижать ставки по некоторым видам потребительских кредитов. В целом тенденция к снижению ставок существует. Иногда эффект от снижения ключевой ставки начинает чувствоваться только спустя какое-то время", — пояснил он.

Эксперт указал, что первые изменения уже видны, но банки не готовы резко пересматривать все предложения. На их осторожность влияет неопределенность в дальнейшей динамике ключевой ставки и инфляции. Дополнительным фактором стала ситуация на ипотечном рынке после активного периода конца 2025 года, когда завершались льготные программы.

"По кредитам снижение уже можно фиксировать. Сейчас на рынке есть ставки не по субсидированным программам около 16-17%, тогда как в начале 2026 года рыночные ставки в основном были в районе 19-20%. Поэтому определенное снижение со стороны кредитных организаций все-таки присутствует. Но некоторые банки действительно не спешат слишком сильно снижать ставки. Один из факторов, который тормозит этот процесс, — сохранение высоких ставок по накопительным счетам и вкладам", — заключил экономист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
