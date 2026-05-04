Вклады приносят доход, но не весь он ваш: этот порог процентов делает вас должником перед ФНС

Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) не облагает налогом сумму банковского вклада, а учитывает только процентный доход, полученный по всем депозитам и накопительным счетам за год: за 2025 год необлагаемый лимит составляет 210 000 рублей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сивков объяснил, что налог по банковским вкладам связан не с размером накоплений, а с доходом, который они приносят. Сам депозит остается деньгами вкладчика и не считается налоговой базой. Обязанность возникает только тогда, когда начисленные банком проценты превышают установленный лимит.

"Налог платится не с суммы депозита, а только с процентов, которые банк начислил по вкладу или накопительному счету. Если у человека лежит в банке миллион, два миллиона или пять миллионов рублей, сам вклад налогом не облагается. Налоговую интересует не тело вклада, а доход от него. Деньги просто лежат — это ваши деньги, а когда они начинают приносить проценты, возникает вопрос налогообложения", — пояснил Сивков.

Он уточнил, что лимит по процентному доходу рассчитывается не произвольно, а по установленной формуле. Для доходов за 2025 год он составил 210 000 рублей. Поэтому налог появляется только с той части процентов, которая превышает этот порог.

"Необлагаемая сумма процентов за 2025 год составляет 210 000 рублей. Это расчет: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку Банка России, действовавшую на первое число каждого месяца года. Если человек за год получил по всем вкладам и накопительным счетам 150 000 рублей процентов, налога не будет. Если он получил 300 000 рублей, налог будет не со всей суммы, а только с превышения — с 90 000 рублей. При ставке 13% в таком примере нужно будет заплатить 11 700 рублей", — добавил налоговый консультант.

Специалист обратил внимание, что ФНС складывает процентные доходы по всем банкам за год. Отдельный вклад или отдельный банк не рассматриваются изолированно, поскольку ФНС суммирует процентные доходы по всем счетам за год. Банки сами передают сведения, поэтому скрыть доход за счет распределения денег между разными организациями не получится.

"Налоговая считает проценты по всем банкам вместе. Не отдельно по каждому вкладу и не отдельно по каждому банку, а общей суммой за год. Если в одном банке начислили 100 000 рублей, во втором — 80 000 рублей, в третьем — 70 000 рублей, ФНС сложит все и получит 250 000 рублей. Превышение над лимитом составит 40 000 рублей, и именно с этой суммы будет налог. Разложить деньги по разным банкам, чтобы никто не заметил, не получится, потому что банки сами передают сведения в налоговую", — указал Сивков.

Он также напомнил, что по обычным вкладам в российских банках декларацию, как правило, подавать не требуется. Налоговая сама рассчитывает сумму и включает ее в уведомление. Заплатить налог по процентам, полученным в 2025 году, нужно будет уже в 2026 году в срок, указанный в документе.

"Для налоговых резидентов России ставка составляет 13%, если процентный доход за год не превышает 2,4 млн рублей. С суммы превышения применяется 15%, но дальше ставка по вкладам не растет — это не шкала с 18%, 20% и 22%. Уведомление приходит в личный кабинет налогоплательщика, на Госуслуги при подключении или по почте. Стандартно имущественные налоги и НДФЛ по таким уведомлениям платятся до 1 декабря", — отметил консультант.

Отдельные правила действуют для счетов с минимальной доходностью, счетов эскроу, валютных вкладов и длинных депозитов. Эти случаи важны, потому что не каждый начисленный банком процент включается в расчет одинаково. Сивков подчеркнул, что итоговый принцип все равно остается прежним: налог касается дохода, а не самих накоплений.

"Не учитываются проценты по рублевым счетам со ставкой не выше 1% годовых, а также по счетам эскроу. Валютные проценты пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка на дату получения дохода. По вкладам сроком более 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока с 1 января 2025 года можно учитывать необлагаемый лимит за годы действия вклада. Налог на вклады — это налог не на накопления, а на доход от них", — заключил специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
