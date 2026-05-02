Архитектурный бум: как удаленка и высокие доходы изменили рынок труда в регионе

Рынок труда в архитектурно-строительном секторе Московской области демонстрирует уверенную динамику: за последний год средний уровень предлагаемого вознаграждения для специалистов отрасли превысил отметку в 92 тысячи рублей. Лидирующие позиции в зарплатном рейтинге удерживают проектировщики, чей доход в первом квартале 2026 года в среднем составил 141 тысячу рублей. Работодатели традиционно предъявляют высокие требования к таким кандидатам, акцентируя внимание на глубоком знании строительных регламентов и опыте участия в комплексных инфраструктурных проектах.
На второй строчке расположились ведущие архитекторы-концептмейкеры с заработком около 110,5 тысячи рублей, в чьи задачи входит создание эстетического облика зданий и координация проектов с госорганами. Как отмечают "Вести Подмосковья" со ссылкой на исследование аналитиков Авито Работы и Авито Услуг, тройку замыкают дизайнеры интерьеров, чьи доходы варьируются в пределах 90,7 тысячи рублей. Согласно заявлению Кирилла Пшеничных, число откликов на архитектурные вакансии подскочило на 39%, что обусловлено престижем профессии и возможностью работать в дистанционном формате.
Параллельно фиксируется всплеск интереса заказчиков к сопутствующим услугам: спрос на авторский надзор вырос на 51%, а на услуги технических консультантов — на 45%. Тенденция к минимизации рисков заставляет клиентов более детально подходить к планированию сметной документации, интерес к которой увеличился на четверть. В условиях, когда жить в долг становится нормой для многих россиян, точный финансовый расчет на этапе проектирования становится критически важным инструментом экономии.
Руководитель направления "Ремонт и строительство" Светлана Филимонова подчеркнула, что современные заказчики стремятся максимально структурировать рабочие этапы для контроля бюджета. По ее словам, на рынке сегодня особенно востребованы мультидисциплинарные профи, способные объединять креатив с жестким инженерно-экономическим планированием. Для тех, кто инвестирует в переустройство объектов, например, когда торговые центры превращают в апартаменты, услуги квалифицированного архитектора становятся залогом ликвидности актива.
Самые высокие доходы фиксируются у проектировщиков, чья средняя зарплата в начале 2026 года составила около 141 000 рублей благодаря высокой ответственности и сложности технической документации.
Ключевыми факторами являются высокий социальный престиж, рост средних зарплат (на 18% за год) и широкие возможности для удаленной работы без привязки к офису.
Лидером роста стал авторский надзор (+51%), что свидетельствует о желании заказчиков жестко контролировать соответствие реальных работ проектным решениям.
В условиях финансовой турбулентности умение работать со сметами и оптимизировать бюджет проекта ценится не меньше, чем эстетическая и концептуальная составляющие.
