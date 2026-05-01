Жить в долг становится нормой: тревожные последствия роста закредитованности населения

Экономика

Рост уровня закредитованности населения в России приобретает черты социальной нормы, поскольку граждане все чаще используют заемные средства для оплаты текущих бытовых нужд. Финансовый советник Алексей Герасимов отмечает, что кредиты перестали быть инструментом для приобретения дорогостоящих активов, превратившись в привычный способ поддержания привычного уровня жизни.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина с кредитной картой

Такая тенденция свидетельствует о глубоких изменениях в структуре личных финансов, когда жизнь в минус становится вынужденной стратегией выживания для миллионов семей.

Статистика подтверждает масштабы явления: долговые обязательства имеют около 55% россиян, что составляет порядка 50 миллионов человек. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, эксперт Герасимов указывает на психологическую ловушку "траты будущих доходов", при которой заемщик лишает себя финансовой подушки безопасности в условиях экономической неопределенности.

В текущих реалиях планировать долгосрочные займы на 10-20 лет крайне рискованно, так как условия кредитования напрямую зависят от динамики макроэкономических показателей, которые сложно прогнозировать даже на год вперед.

"Пятьдесят миллионов человек живут в кредитах. Почти каждый второй, пятьдесят пять процентов россиян имеют хотя бы один кредит", — рассказал Герасимов.

Чтобы избежать дефолта, специалист рекомендует заемщикам ориентироваться на консервативный сценарий развития событий и не брать суммы, превышающие реальные возможности по возврату долга с учетом инфляции. Повышенная активность заемщиков в темное время суток и спонтанные покупки лишь усугубляют ситуацию, заставляя людей направлять новые кредиты на погашение старых обязательств.

"Кредит на повседневные нужды — это кратчайший путь к финансовой зависимости, так как проценты съедают реальный доход быстрее, чем он индексируется. Важно помнить, что любая перекредитовка лишь отодвигает проблему, увеличивая итоговую переплату, поэтому первоочередной задачей должно стать закрытие долгов с самыми высокими ставками", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о закредитованности населения

Почему опасно брать кредит на повседневные расходы?

Такой подход вынуждает тратить еще не заработанные деньги, при этом проценты банку ложатся дополнительным бременем на бюджет, который и без того не покрывает текущие траты.

Как правильно планировать бюджет при наличии долгов?

Необходимо составить план выплат, ориентируясь на негативный сценарий доходов, и в первую очередь гасить займы с наиболее высокой процентной ставкой.

Стоит ли брать новый кредит для закрытия старого?

Рефинансирование оправдано только в случае снижения процентной ставки, в противном случае это ведет к неконтролируемому росту долговой нагрузки.

Какая доля дохода считается безопасной для выплаты кредита?

Специалисты рекомендуют, чтобы общая сумма ежемесячных платежей по всем займам не превышала 30-40% от чистого дохода семьи.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
