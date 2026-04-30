Жизнь в минус: как кредиты стали единственным способом дотянуть до зарплаты

Рост кредитной нагрузки на россиян обусловлен не только стремлением к избыточному потреблению, но и серьезным дефицитом доходов для обеспечения базовой жизнедеятельности. Такое мнение выразил Александр Борисов, возглавляющий Совет ТПП по развитию потребительского рынка.

Кредитка

По его словам, установленные государством критерии нуждаемости не соответствуют фактическому уровню цен на товары и услуги первой необходимости.

Общая задолженность населения, достигшая сорока пяти триллионов рублей, отражает глубокий социальный разрыв между официальной статистикой и реальностью. Как отмечается на сайте MoneyTimes.Ru, эксперт связывает популярность микрозаймов с попытками граждан компенсировать нехватку средств на повседневные нужды.

Если не предпринять меры по финансовому оздоровлению, для многих единственным выходом может стать процедура банкротства, навсегда меняющая правовой статус должника.

"У нас есть неплохие успехи в борьбе с бедностью, но по итогам закончившегося двадцать пятого года официальная цифра бедности — это шесть с половиной процентов от общего числа населения. Это меньше десяти миллионов бедных. Что такое граница бедности? Это прожиточный минимум, а он сейчас семнадцать тысяч рублей", — отметил Борисов.

Александр Борисов подчеркнул, что сами граждане оценивают порог вхождения в категорию малоимущих на уровне пятидесяти тысяч рублей на человека, что в три раза выше государственного норматива.

При этом текущий прожиточный минимум базируется на устаревших методиках расчёта и игнорирует такие важные статьи расходов, как современная связь, интернет-услуги и актуальные тарифы на обслуживание жилья.

В условиях, когда даже своевременная передача показаний счетчика не гарантирует защиты от долгов из-за роста цен, материальное положение домохозяйств остается крайне нестабильным.

"Реальность такова, что кредитные карты сегодня используются не для крупных покупок, а как инструмент дожития до зарплаты, что формирует опасную циклическую зависимость от банковских лимитов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о задолженности и бедности

Почему официальная цифра бедных в России кажется заниженной?

Статистика опирается на прожиточный минимум (около 17 тысяч рублей), в то время как субъективное восприятие бедности налогоплательщиками начинается с дохода ниже 50 тысяч рублей.

Как кредиты влияют на получение государственных выплат?

Сами по себе долги редко мешают назначению пособий, однако наличие дорогостоящего имущества, приобретенного в кредит, может стать причиной отказа из-за превышения имущественного ценза.

Помогают ли налоговые вычеты снизить долговую нагрузку?

Да, использование социальных вычетов позволяет вернуть часть потраченных средств, например, за медицинские услуги, что снижает потребность в привлечении заемных денег.

Что делать, если долги по кредитам стали непосильными?

Эксперты рекомендуют пересмотреть структуру расходов, обратиться за реструктуризацией или рассмотреть законные методы высвобождения средств через государственные компенсации.

