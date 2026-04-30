Льготы на ЖКХ и медицину: почему расширение статуса ветерана пугает правительство

Перспективы упрощения правил присвоения почетного звания "Ветеран труда" остаются неопределенными из-за высокой нагрузки на государственную казну. Как пояснил адвокат и телеэксперт Александр Бенхин, любая инициатива по расширению списка получателей этого статуса неизбежно влечет за собой возникновение новых социальных обязательств.

В настоящее время парламентарии от КПРФ рассматривают возможность наделять граждан этим званием исключительно на основании продолжительного стажа, исключив обязательное наличие ведомственных или государственных наград.

По мнению эксперта, именно финансовый вопрос становится ключевым барьером: правительство зачастую дает отрицательные заключения на подобные законопроекты, понимая объем предстоящих расходов.

"Все упирается в бюджет. Блокирует правительство эти законопроекты, отрицательную даст рецензию", — объяснил Бенхин.

Как сообщается со ссылкой на юриста, в некоторых регионах, таких как Рязанская, Нижегородская и Вологодская области, вопрос частично решен на местном уровне за счет субсидий из областных бюджетов. При этом важно понимать, что текущая пенсионная система требует четкого обоснования любых дополнительных преференций.

Основная сложность заключается в том, что статус ветерана труда гарантирует не только скромную ежемесячную выплату в размере от 600 до 1500 рублей, но и внушительный пакет натуральных льгот.

Александр Бенхин подчеркнул, что в него входят существенные скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатное протезирование и медицинское обслуживание, а также право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

Юрист также добавил, что на региональном уровне звание может выдаваться при условии, что значительная часть трудового пути человека прошла именно в конкретном субъекте РФ. Часто именно разница пенсий мужчин и женщин, а также особенности их трудового прошлого, делают вопрос получения статуса ветерана труда крайне востребованным среди избирателей.

"Принятие таких поправок на федеральном уровне создало бы серьезный прецедент социальной справедливости, однако без четкого механизма софинансирования из федерального центра регионы просто не справятся с наплывом новых льготников", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Артём Рябов.

При планировании долгосрочных накоплений стоит учитывать и индивидуальный пенсионный коэффициент, стоимость которого ежегодно меняется. Особое внимание специалисты советуют уделить подтверждению работы в сложный исторический период — сегодня стаж 90-х годов может быть учтен при наличии корректно оформленных документов.

Ответы на популярные вопросы о звании ветерана труда

Можно ли стать ветераном труда без наград в 2024 году?

На федеральном уровне это невозможно, наличие государственных или ведомственных знаков отличия обязательно. Однако в ряде регионов действуют местные законы, позволяющие получить статус только за большой стаж работы в данной области.

Какие основные льготы дает статус ветерана труда?

Ветераны получают скидку 50% на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, денежную доплату к пенсии, бесплатный проезд в общественном транспорте и льготное медицинское обслуживание.

Какой трудовой стаж необходим для получения звания?

Обычно требуется не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом обязательным условием для федерального статуса является наличие награды, подтверждающей трудовые заслуги.

Почему законопроект о присвоении звания за стаж часто отклоняют?

Основная причина — дефицит бюджетных средств, так как увеличение числа льготников потребует триллионов дополнительных расходов на компенсации ЖКХ и медицинские услуги.

