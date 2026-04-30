Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономика

Рациональный подход к наполнению продуктовой корзины требует отказа от сопоставления цен за единицу упаковки в пользу анализа стоимости килограмма или литра.

Фото: unsplash.com by Zoshua Colah is licensed under Free to use under the Unsplash License
Независимый финансовый советник Анна Карпычева подчеркивает, что маркетинговые уловки с весом часто маскируют реальную выгоду. Такой метод расчёта выявляет скрытые переплаты, возникающие из-за уменьшенного объёма тары при визуально привлекательном ценнике.

На примере молочной продукции эксперт продемонстрировала математику осознанного потребления: стакан сметаны весом 180 граммов за 60 рублей превращается в 333 рубля за килограмм, тогда как 300-граммовая банка за 90 рублей обходится дешевле 300 рублей за тот же объем.

Однако NewsInfo.Ru уточняет, что регулярная проверка цен необходима, так как переменная политика брендов и скидочные акции могут радикально менять расклад сил. К слову, даже при крупных тратах важно следить за рынком, ведь иногда кредиты под высокие проценты спасают от еще более стремительного роста цен.

Особое внимание Карпычева уделила категории товаров, традиционно считающихся бюджетными. Как отмечает NewsInfo.Ru со ссылкой на специалиста, лапша быстрого приготовления весом 70 граммов по цене 35 рублей фактически стоит 500 рублей за килограмм, что значительно превышает стоимость пачки стандартных макарон.

Чтобы финансовая подушка формировалась быстрее, потребителям стоит делить стоимость позиции на её вес и умножать на тысячу для получения объективных данных.

"Математический расчет — это база гигиены расходов, которая позволяет видеть продукт без маркетинговой упаковки. Важно не допускать превращения шоппинга в терапию, когда импульсивные траты маскируют внутренний стресс", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

"В данной ситуации действительно более выгодным вариантом будет покупка сметаны большего объема. Не всегда так. Бывает, что один и тот же продукт по акции, каждый раз нужно считать. Нет такого, что продукт в большем объеме будет всегда дешевле", — пояснила Карпычева.

Диверсификация стратегий возможна и на маркетплейсах, например, когда Совкомбанк присоединился к программе лояльности Ozon, предлагая скидки до 30%. Эксперт подчеркнула: если разница в пересчете существенна, стоит пересмотреть привычный список покупок в пользу более выгодных брендов.

Ответы на популярные вопросы о расчете стоимости продуктов

Как быстро посчитать цену за килограмм в уме?

Необходимо разделить цену упаковки на количество граммов и отбросить нули (или умножить на 1000). Например, если 200 граммов стоят 80 рублей, то 100 граммов — это 40 рублей, а килограмм — 400 рублей.

Всегда ли большая упаковка экономнее маленькой?

Нет, это распространенное заблуждение. Из-за промо-акций на мелкую фасовку или специфической логистики бренда цена за литр в большой канистре может быть выше, чем в двух бутылках поменьше.

Почему "дешевые" продукты часто оказываются самыми дорогими?

Производители снеков и порционных продуктов рассчитывают на импульсивную покупку. Из-за крайне малого веса упаковки (30-70 граммов) цена в пересчете на килограмм часто сопоставима с деликатесами.

На какие товары стоит обращать внимание в первую очередь?

Принцип пересчета критически важен для круп, макаронных изделий, молочной продукции и бытовой химии, где разброс веса в упаковках-аналогах может достигать 20-30%.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.