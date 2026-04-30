Смена курса: временные маршруты трамваев изменят привычную жизнь екатеринбуржцев
Развод и исчезновение отца: скрытые последствия, которые проявятся в судьбе ребенка позже
Можно ли худеть без углеводов: мифы, которые мешают прогрессу в фитнесе раскрыты
Финансовый лайфхак: как понять, когда продукт в большой упаковке на самом деле дороже
Атмосферная ловушка: почему Красноярск и север края накрыло «черное небо»
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс

Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками

Экономика

Россияне предпочитают держать деньги на депозитах и вкладываться в недвижимость, потому что после резкого падения ценных бумаг в начале специальной военной операции доверие к фондовому рынку серьезно снизилось. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Минфин
Фото: ru.wikipedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минфин

Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал граждан инвестировать сбережения в финансовые инструменты, а не хранить деньги дома.

Колташов отметил, что сейчас вложения граждан через фондовый рынок почти не дают экономике ощутимого эффекта. Россияне выбирают более понятные инструменты, прежде всего банковские депозиты с высокой доходностью. Вернуть интерес к ценным бумагам, по его оценке, можно будет только после снижения ключевой ставки и восстановления доверия к рынку.

"Граждане сейчас не доверяют фондовому рынку и предпочитают держать деньги на депозитах, где есть достаточно высокая доходность. Только по мере снижения ставки ЦБ можно будет привлечь людей ценными бумагами. Но для этого нужно ликвидировать недоверие к фондовому рынку, которое сложилось не на ровном месте. Оно возникло в первые недели специальной военной операции. Тогда, на мой взгляд, финансовые власти не воспрепятствовали обрушению российского фондового рынка", — сказал экономист.

Причиной этого недоверия эксперт назвал события, при которых частные инвесторы оказались незащищенными во время резкого падения ценных бумаг. Многие покупали бумаги на длительный срок, рассчитывали на дивиденды и рост стоимости активов. После обвала часть людей, по его словам, застряла в своих портфелях и не смогла выйти из бумаг без крупных потерь.

"С рынка уходили западные и олигархически-спекулятивные деньги: они обрушивали ценные бумаги, затем рубль и выводились в офшоры и западные банки. В результате пострадали добросовестные инвесторы, которые годами вкладывались в бумаги и рассчитывали на дивиденды. Их оставили с мусорной ценой активов, многие понесли огромные убытки. Восстановление рынка в последующие годы не стало полным, поэтому недоверие будет преодолеваться очень тяжело", — подчеркнул Колташов.

Колташов разграничил долгосрочное инвестирование и биржевую спекуляцию. Быстрые переходы из одних бумаг в другие могут быть эффективны для финансовых компаний, особенно при ожидании дивидендов. Для обычного инвестора смысл вложений в ценные бумаги — в стабильном портфеле, который годами приносит доход и растет в цене. Именно с этим, считает экономист, сейчас возникла главная проблема.

"Спекулятивная игра на бирже может быть эффективной, в том числе через покупку акций в ожидании дивидендов и последующее сбрасывание этих бумаг. Такую беготню из одних акций в другие могут осуществлять финансовые компании, в том числе деньгами инвесторов. Но под инвестированием мы понимаем другое: планомерную покупку ценных бумаг, чтобы они были в личном или семейном портфеле. Эти бумаги должны приносить доход, а главное — расти в капитализации. С капитализацией многих бумаг случилась катастрофа", — отметил специалист.

Более надежным вариантом для граждан Колташов назвал вложения в недвижимость. Такой актив остается у собственника физически, даже если рыночная цена временно снижается. По его мнению, накопления на банковских счетах в дальнейшем могут перейти именно в этот сектор, особенно после смягчения кризиса на рынке недвижимости. Это, считает эксперт, способно поддержать экономику и расширить класс мелких собственников.

"Если у человека есть деньги, он может купить торговую площадь и сдавать ее в аренду или вложиться в другую недвижимость. Спекулятивная операция не обнулит такой актив: цена метра может упасть, но площадь останется у собственника. Поэтому сейчас граждане вкладываются в экономику более надежным способом — не через фондовый рынок. Когда кризис пройдет и цены станут комфортнее, сбережения с банковских счетов могут прийти в недвижимость, стимулировать экономику и расширить класс мелких собственников, если его не задавят налогами", — заключил Колташов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Садоводство, цветоводство
Жемчужное сияние на грядке: новый тренд ландшафтного дизайна 2026 года
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Популярное
Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай

Узнайте, почему вишни сбрасывают завязи и как это предотвратить, а также откройте для себя секреты ухода за растением и успешного плодоношения.

Пустоцвету — бой: вишня стоит белой, а ягод нет? Секретный коктейль спасет ваш урожай
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Трагедия под грифом секретно: как в 1952 году в СССР за пару часов исчез целый город и тысячи людей
Больше не надо выпалывать: эффективные способы навсегда избавиться от травы в швах плитки
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Один жест Путина довел Британию до бешенства: встреча с министром Ирана разрушила всё
Майю Санду обвинили в госизмене: в Молдавии возмущены выдачей России шефа спецслужб
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Удар в спину из Казахстана: оружие НАТО потихоньку вытесняет ВПК России
Последние материалы
Эти модели обуви будут носить все летом 2026 — стилисты раскрыли неожиданный список
Хотели порадовать, а довели до скальпеля: это лакомство для собак превращает кишечник в решето
Хегсет на слушаниях сравнил демократов с врагами США и требует 1,5 трлн долларов на военные расходы
Не тревожьтесь о деньгах: как перестать совершать импульсивные покупки в период инфляции
Давление не любит крайностей: как спорт превращается из пользы в опасный стресс
SMS-бомбинг обрушивает на телефон лавину сообщений: один неверный шаг может ударить по кошельку
Мотоциклы возвращаются в города — причина заставила задуматься
Секрет рынка вторички: скидки не исчезли, но спрятаны в точечных районах города
Кремль и Белый дом на связи: в разговоре Путина и Трампа усмотрели сигнал Украине
Десять стран объединяют флоты у границ РФ: какие регионы России попадают в зону риска
