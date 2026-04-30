Минфин призвал граждан инвестировать: россияне выбирают актив, который можно потрогать руками

Россияне предпочитают держать деньги на депозитах и вкладываться в недвижимость, потому что после резкого падения ценных бумаг в начале специальной военной операции доверие к фондовому рынку серьезно снизилось. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал граждан инвестировать сбережения в финансовые инструменты, а не хранить деньги дома.

Колташов отметил, что сейчас вложения граждан через фондовый рынок почти не дают экономике ощутимого эффекта. Россияне выбирают более понятные инструменты, прежде всего банковские депозиты с высокой доходностью. Вернуть интерес к ценным бумагам, по его оценке, можно будет только после снижения ключевой ставки и восстановления доверия к рынку.

"Граждане сейчас не доверяют фондовому рынку и предпочитают держать деньги на депозитах, где есть достаточно высокая доходность. Только по мере снижения ставки ЦБ можно будет привлечь людей ценными бумагами. Но для этого нужно ликвидировать недоверие к фондовому рынку, которое сложилось не на ровном месте. Оно возникло в первые недели специальной военной операции. Тогда, на мой взгляд, финансовые власти не воспрепятствовали обрушению российского фондового рынка", — сказал экономист.

Причиной этого недоверия эксперт назвал события, при которых частные инвесторы оказались незащищенными во время резкого падения ценных бумаг. Многие покупали бумаги на длительный срок, рассчитывали на дивиденды и рост стоимости активов. После обвала часть людей, по его словам, застряла в своих портфелях и не смогла выйти из бумаг без крупных потерь.

"С рынка уходили западные и олигархически-спекулятивные деньги: они обрушивали ценные бумаги, затем рубль и выводились в офшоры и западные банки. В результате пострадали добросовестные инвесторы, которые годами вкладывались в бумаги и рассчитывали на дивиденды. Их оставили с мусорной ценой активов, многие понесли огромные убытки. Восстановление рынка в последующие годы не стало полным, поэтому недоверие будет преодолеваться очень тяжело", — подчеркнул Колташов.

Колташов разграничил долгосрочное инвестирование и биржевую спекуляцию. Быстрые переходы из одних бумаг в другие могут быть эффективны для финансовых компаний, особенно при ожидании дивидендов. Для обычного инвестора смысл вложений в ценные бумаги — в стабильном портфеле, который годами приносит доход и растет в цене. Именно с этим, считает экономист, сейчас возникла главная проблема.

"Спекулятивная игра на бирже может быть эффективной, в том числе через покупку акций в ожидании дивидендов и последующее сбрасывание этих бумаг. Такую беготню из одних акций в другие могут осуществлять финансовые компании, в том числе деньгами инвесторов. Но под инвестированием мы понимаем другое: планомерную покупку ценных бумаг, чтобы они были в личном или семейном портфеле. Эти бумаги должны приносить доход, а главное — расти в капитализации. С капитализацией многих бумаг случилась катастрофа", — отметил специалист.

Более надежным вариантом для граждан Колташов назвал вложения в недвижимость. Такой актив остается у собственника физически, даже если рыночная цена временно снижается. По его мнению, накопления на банковских счетах в дальнейшем могут перейти именно в этот сектор, особенно после смягчения кризиса на рынке недвижимости. Это, считает эксперт, способно поддержать экономику и расширить класс мелких собственников.

"Если у человека есть деньги, он может купить торговую площадь и сдавать ее в аренду или вложиться в другую недвижимость. Спекулятивная операция не обнулит такой актив: цена метра может упасть, но площадь останется у собственника. Поэтому сейчас граждане вкладываются в экономику более надежным способом — не через фондовый рынок. Когда кризис пройдет и цены станут комфортнее, сбережения с банковских счетов могут прийти в недвижимость, стимулировать экономику и расширить класс мелких собственников, если его не задавят налогами", — заключил Колташов.