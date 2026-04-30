ГПБ КОНФ: Газпромбанк.Тех проведет технологическую конференцию для инноваторов и инженеров

14 мая в Конгресс-центре Connect состоится конференция Газпромбанк.Тех для основателей и команд технологических стартапов, продуктовых и техлидеров, разработчиков и инженеров, научных команд с прикладными разработками и корпоративных инноваторов.
В программе ГПБ КОНФ предусмотрено два трека:
Участники смогут познакомиться с реальными кейсами: как стартапу зайти в пилот с крупным банком, что отличает "демо" от промышленного внедрения и какие требования по безопасности, данным и масштабированию есть у корпоративного заказчика.
Общение с командами акселератора и экспертами Газпромбанка, возможность презентовать себя и задать вопросы людям, которые принимают решения, а также новые партнёрства и гипотезы для будущих продуктов — все это ждет вас на ГПБ КОНФ.
Дата: 14 мая
Место: Москва, 5-й Донской проезд 17, КЦ Connect
Регистрация открыта по ссылке
