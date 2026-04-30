Исследование: россияне стали инвестировать в золото на более короткий срок

Экономика

Эксперты Газпромбанка совместно с экспертами Выберу. ру провели исследование об инвестициях в золото. Цель исследования — изучение знаний россиян о способах инвестирования в золото, а также о факторах, влияющих на решения о покупке. В опросе приняли участие более 3 000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет со всех регионов России.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка золотых слитков

По итогам исследования выяснилось, что 44% россиян предпочитают покупать драгоценный металл на срок от одного месяца до года, в 2025 году эта цифра составляла 12%. Еще 26% опрошенных выбирают срок 1-2 года (ранее 63%). Практически одинаковое количество тех, кто инвестирует на срок более двух лет (8%) и тех, кто покупает и сразу продает золото (6%), в 2025 году эти цифры составляли 19% и 2% соответственно.

Что касается способов инвестирования, треть опрошенных (32%) покупали слиток золота, 15% — инвестиционные монеты, 11% — открыли Обезличенный металлический счет (ОМС или СДМ), по 9% опрошенных покупает ценные бумаги золотодобывающих компаний и ювелирные изделия, еще 6% вкладываются в фонды золота. У 58% респондентов нет опыта инвестирования в драгоценные металлы.

Как отмечают принявшие участие в опросе клиенты, чаще всего для покупки золота они обращаются в банки (38%) либо инвестируют самостоятельно через брокерские приложения (17%). Некоторые инвесторы (7%) пользуются услугами управляющих компаний (7%) или частных инвесторов (4%).

Основная причина для инвестиций в золото — это его доходность, 28% опрошенных выбрали это фактор в качестве главного. Клиентов также привлекает надежность золота как актива (21%), возможность распределения вложений (13%), рекомендации экспертов (12%) и опыт знакомых (8%). Также 9% опрошенных привлек легкий вход в инвестирование.

Что касается доходности, 41% опрошенных оценивают доходность золота как очень высокую, 33% как скорее высокую. Эти цифры отличаются от результатов 2025 года, когда только 10% респондентов оценивали доходность в золоте, как высокую, а 15% оценивали скорее, как высокую. Это говорит о планомерной тенденции на повышение интереса к вложениям в драгоценные металлы со стороны физических лиц.

"Совместное исследование Газпромбанк и Выберу. ру за оба года показали важную тенденцию: золото уже не продукт для ограниченного круга инвесторов, а становится рыночным инструментом накопления и получения доходности для обычного гражданина страны, понемногу заходя в зону вкладных и накопительных продуктов, давно известных рынку. Результаты подтверждаются ростом оборотов Газпромбанка по направлению розничных драгоценных металлов, которые показывают повышенный спрос от клиентов-физических лиц с начала года. Со стороны Газпромбанка мы активно поддерживаем спрос клиентов новыми сервисными операциями с драгоценными металлами в системе дистанционного банковского обслуживания", — прокомментировала управляющий директор департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Татьяна Берман.

"По итогам совместного исследования мы зафиксировали ряд изменений, включая смещение клиентского интереса в сторону более короткого инвестиционного горизонта от месяца до года по сравнению с прошлым годом. Данное смещение может отражать рост ожиданий волатильности и стремление инвесторов быстрее зафиксировать доходность. При этом сохраняется заметный разрыв между интересом к золоту и фактическим опытом инвестиций, несмотря на рост оценок доходности инструмента. В таких условиях ключевую роль в принятии решений продолжают играть банки и брокерские платформы, которые во многом определяют доступность продукта и сценарии его использования для частных инвесторов", — комментирует генеральный директор финансового маркетплейса "Выберу.ру" Григорий Бурденко.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
