Долги по алиментам могут стать пожизненными: чем грозит россиянам новая инициатива

Экономика

Инициатива по отмене срока давности для взыскания алиментов может спровоцировать бесконтрольный рост долговой нагрузки вместо реальной помощи детям. Подобное ужесточение законодательства не учитывает глубинные социально-экономические причины, такие как критически низкие доходы плательщиков и системные сбои в работе службы приставов.

Разговор без упрёков
Фото: Pravda.Ru by Светлана Пятахина is licensed under Free for commercial use
Разговор без упрёков

Эксперты полагают, что без реформирования самих механизмов сбора средств попытка сделать долги "вечными" лишь увеличит общую сумму задолженности, которая уже достигла астрономических масштабов.

Руководитель Общественного центра "Иван Чай" Элина Жгутова в интервью изданию MoneyTimes подчеркнула, что текущий объем невыплаченных обязательств превышает двести миллиардов рублей.

Бессрочный режим взыскания в таких условиях выглядит как попытка "тушить пожар бензином", особенно когда речь идет о родителях без стабильного заработка или лишенных прав. Вместо карательных мер обществу требуется оздоровление экономики и поддержка семейного бюджета, а не умножение "астрономии" безнадежных долгов.

Жгутова убеждена, что проблема зачастую кроется не в злостном уклонении, а в отсутствии прозрачной системы взаимодействия между ведомствами и межличностных конфликтах. 

"Абсолютно неэффективная мера хотя бы потому, что у нас сегодня задолженность по алиментам составляет более двухсот миллиардов рублей. Доколе мы будем дальше эту астрономию множить? Смысл какой в ней? Понятное дело, что с собираемостью алиментов что-то не так", — отметила Жгутова.

Эксперт призывает провести глубокое исследование работы органов власти, прежде чем внедрять популистские лозунги. 

"Пожизненное взыскание без учета реальной платежеспособности гражданина создаст правовой тупик, где долг будет расти быстрее, чем возможности его погасить", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по семейному праву Елена Пахомова.

Ситуация осложняется и тем, что в некоторых случаях алименты от государства могли бы стать выходом, однако пока упор делается на давление на плательщика. По мнению аналитиков, карательный уклон без создания условий для заработка лишь загоняет должников в "серую" зону экономики.

Общественные деятели настаивают на том, что задачей государства должно быть не желание "содрать три шкуры", а создание рабочих механизмов, гарантирующих благополучие ребенка без разрушения жизни его родителей.

Ответы на популярные вопросы об алиментах

Что изменится при отмене срока давности по алиментам?

Задолженность по выплатам на содержание детей будет числиться за гражданином пожизненно, ее нельзя будет списать по истечении времени, даже если ребенок стал совершеннолетним.

Почему эксперты считают меру неэффективной?

Основной проблемой остается не отсутствие законодательных рычагов, а реальное отсутствие денег у должников и неэффективная работа системы принудительного исполнения.

Влияет ли отсутствие общения с ребенком на выплату алиментов?

Формально — нет, обязанность содержать ребенка не зависит от графика свиданий, однако на практике конфликты из-за доступа к детям часто становятся причиной намеренного уклонения от платежей.

Какова сейчас общая сумма долгов по алиментам в России?

На сегодняшний день общая задолженность в стране превышает 200 миллиардов рублей, что указывает на глубокий системный кризис в этой сфере.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
