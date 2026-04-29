Авторынок на два фронта: почему граждане скупают машины, а бизнес уходит в экономию

Экономика

Российский авторынок в конце апреля 2026 года продемонстрировал парадоксальную динамику: резкий всплеск потребительской активности столкнулся с серьезным затяжным падением в сегменте коммерческого транспорта. Согласно свежим данным за 17-ю неделю года, частные покупатели приобрели 26 682 новые легковые машины, что отражает рост на 15,7% относительно предыдущей семидневки. Этот показатель также на 12,8% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, подтверждая устойчивое желание граждан обновлять личный транспорт вопреки экономическим колебаниям.

Совершенно иная ситуация наблюдается в бизнес-секторе, где обновление парков фактически поставлено на паузу из-за высокой инфляционной нагрузки. Продажи в сегменте LCV сократились до 1 324 единиц, показав годовое падение на 29%, а рынок тяжелых грузовиков просел до 959 реализованных машин. Как сообщает издание vostokmedia.com, даже пассажирский транспорт оказался в "красной зоне": реализация автобусов упала на 27,8% в сравнении с прошлым годом. Эксперты связывают такую деградацию корпоративного спроса с тем, что предприятия вынуждены направлять ресурсы на операционную выживаемость, часто игнорируя рынок труда 2026 и сопутствующие логистические издержки.

Глава аналитического агентства Сергей Целиков поясняет, что основным драйвером текущих рекордов остаются физические лица, которые перераспределяют накопления с банковских депозитов в пользу движимого имущества. По словам эксперта, малый и средний бизнес сейчас находится в фазе жесткой экономии, что напрямую отражается на статистике спецтехники. Примечательно, что даже активно внедряемые ИИ-проекты в банковском секторе, упрощающие получение автокредитов, пока не способны компенсировать падение спроса со стороны юридических лиц.

"Снижение корпоративных продаж — это закономерная реакция на высокую стоимость заемного капитала. Компании предпочитают поддерживать текущую рентабельность, опасаясь долговой нагрузки, в то время как частные инвесторы видят в автомобиле понятный способ защитить средства от обесценивания на фоне изменения структуры импорта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке авто в 2026 году

Почему продажи легковых авто растут при общем спаде?

Основную роль играет потребительское поведение частных лиц, которые стремятся вложить накопленные средства в ликвидное имущество. Кроме того, расширение предложения со стороны дилеров стимулирует отложенный спрос.

Что происходит в сегменте грузового транспорта?

Сектор грузовиков и автобусов демонстрирует отрицательную динамику из-за сокращения инвестиционных программ бизнеса. Высокие процентные ставки по лизингу делают обновление автопарков слишком дорогим для транспортных компаний.

Связано ли падение продаж автобусов с сезонностью?

В данном случае речь идет скорее о структурном кризисе, чем о сезоне. Падение на 27,8% за год указывает на дефицит бюджетов в муниципальных и частных компаниях-перевозчиках.

Как ведут себя покупатели-частники?

Физические лица остаются "спасательным кругом" для отрасли. Многие снимают деньги со вкладов, опасаясь дальнейшего роста цен на запчасти и обслуживание, и предпочитают приобретать новые машины здесь и сейчас.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

