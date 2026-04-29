ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards

Совкомбанк стал победителем профессиональной премии CX AWARDS 2026 в номинации "Лучшая программа/практика обучения и развития персонала" с проектом "Обучение как инструмент ИИ-трансформации", а также получил высокое одобрение жюри в номинации "Амбассадор бренда".

Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain

Обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом стало важной частью стратегии ИИ-трансформации Совкомбанка и системных изменений в корпоративной культуре, подходах к развитию персонала и клиентскому сервису. В банке внедрена шестиуровневая программа обучения, которая охватывает как базовые навыки использования ИИ-инструментов, так и продвинутые практики — включая работу с API и файнтюнинг моделей. Сегодня 95% сотрудников банка, а это более 34 тысяч человек, уже освоили навыки эффективного взаимодействия с ИИ, что подтверждает масштаб и результативность проекта.

Программа была разработана для того, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым требованиям, эффективнее использовать современные цифровые инструменты и применять ИИ-подходы в ежедневной работе.

"Для Совкомбанка обучение сотрудников — это важная составляющая системной трансформации. Развитие ИИ-компетенций в масштабе всей организации помогает нам ускорять внедрение изменений, повышать эффективность процессов и совершенствовать клиентский сервис", — отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

Высокое одобрение жюри в номинации "Амбассадор бренда" получил проект Совкомбанка "От признания к доверию: синергия звезд и людей". В его основе — двухуровневая модель амбассадорства, которая объединяет силу клиентского сообщества и медийных лиц. Ядром проекта стал Клуб амбассадоров Совкомбанка — сообщество из более чем 26 тысяч лояльных клиентов, которые участвуют в исследованиях, тестируют сервисы, предлагают идеи по улучшению продуктов и помогают банку совершенствовать клиентский опыт. В 2025 году участники клуба подали 1800 идей, 500 из которых были реализованы.

CX AWARDS - профессиональная премия в области клиентского опыта, которая отмечает лучшие практики компаний в сервисе, развитии команд и управлении взаимодействием с клиентами. Участие и победа в премии являются значимым профессиональным признанием для проектов, которые влияют на качество сервиса и трансформацию бизнес-процессов.

