Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Игнорировать больше нельзя: чем грозят Елене Исинбаевой накопленные долги в России
Сахар растет молча: преддиабет можно заметить только одним способом
От сибирских пейзажей к рулетке: на Алтае открывают элитную игорную зону
Мифы развеяны: назначена точная дата выхода новой модели Lada Azimut на главный конвейер в Тольятти
Конец эпохи дешевого серфинга: тюменцев предупредили о грядущем росте расходов на интернет

ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards

Совкомбанк стал победителем профессиональной премии CX AWARDS 2026 в номинации "Лучшая программа/практика обучения и развития персонала" с проектом "Обучение как инструмент ИИ-трансформации", а также получил высокое одобрение жюри в номинации "Амбассадор бренда".

Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain
Обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом стало важной частью стратегии ИИ-трансформации Совкомбанка и системных изменений в корпоративной культуре, подходах к развитию персонала и клиентскому сервису. В банке внедрена шестиуровневая программа обучения, которая охватывает как базовые навыки использования ИИ-инструментов, так и продвинутые практики — включая работу с API и файнтюнинг моделей. Сегодня 95% сотрудников банка, а это более 34 тысяч человек, уже освоили навыки эффективного взаимодействия с ИИ, что подтверждает масштаб и результативность проекта.

Программа была разработана для того, чтобы помочь сотрудникам быстрее адаптироваться к новым требованиям, эффективнее использовать современные цифровые инструменты и применять ИИ-подходы в ежедневной работе.

"Для Совкомбанка обучение сотрудников — это важная составляющая системной трансформации. Развитие ИИ-компетенций в масштабе всей организации помогает нам ускорять внедрение изменений, повышать эффективность процессов и совершенствовать клиентский сервис", — отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

Высокое одобрение жюри в номинации "Амбассадор бренда" получил проект Совкомбанка "От признания к доверию: синергия звезд и людей". В его основе — двухуровневая модель амбассадорства, которая объединяет силу клиентского сообщества и медийных лиц. Ядром проекта стал Клуб амбассадоров Совкомбанка — сообщество из более чем 26 тысяч лояльных клиентов, которые участвуют в исследованиях, тестируют сервисы, предлагают идеи по улучшению продуктов и помогают банку совершенствовать клиентский опыт. В 2025 году участники клуба подали 1800 идей, 500 из которых были реализованы.

CX AWARDS - профессиональная премия в области клиентского опыта, которая отмечает лучшие практики компаний в сервисе, развитии команд и управлении взаимодействием с клиентами. Участие и победа в премии являются значимым профессиональным признанием для проектов, которые влияют на качество сервиса и трансформацию бизнес-процессов.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Недвижимость
Советские дома лишили первый этаж балконов не из экономии: причины оказались куда тревожнее
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Еда и рецепты
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Популярное
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника

В Москве утвердили обновленный сценарий празднования очередной годовщины Великой Победы, который будет заметно отличаться от торжественных мероприятий прошлых лет.

Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Обостряется конфликт между Китаем и США за ключевые терминалы Панамского канала Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Новый сезон народной премии: как изменился Автомобиль года в России в 2026 году
Американцы до сих пор не разгадали секрет КГБ: шпионское устройство работало без проводов и батареек
ИИ-проекты Совкомбанка признаны лучшими на международной премии CX Awards
Тур сорвался — деньги обязаны вернуть: компании надеются, что вы не знаете
Скрытые причины поломок в дороге: что забывают проверить 90% водителей
Миф из советского детства: почему на самом деле Манту можно мочить и ничего не будет
Скрытые пожиратели тока: какие устройства незаметно опустошают кошелек хозяев
Женщины постарше стали магнитом для молодых мужчин: причина оказалась совсем не романтичной
Смертельная любезность: моргание фарами на перекрестке может оставить вас без машины и денег
Секреты голливудских атлетов: пять утренних привычек, меняющих контуры тела за месяц
