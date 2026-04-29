На госпредприятии "Рыхальское" Житомирской области Украины зафиксирована третья волна массовой гибели скота: местные жители говорят о вспышке ящура из-за недокорма животных.
По состоянию на 27 апреля жители фиксируют новую волну гибели скота на подведомственном Фонду госимущества предприятии "Рыхальское". При этом заболевшие животные не усыпляются, а захораниваются в скотомогильниках.
Ещё 13 апреля в соцсетях было опубликовано видео с мёртвыми новорождёнными телятами и истощёнными коровами с обгрызенными тушами — с тех пор ситуация не изменилась. Местные жители обвиняют чиновников в попытках скрыть реальную причину смерти, хотя собранные факты указывают на эпидемию ящура с высокой скоростью распространения.
Как информирует «Рупор Житомира», «малые фермерские хозяйства играют ключевую роль в сохранении экономической активности общин, создании рабочих мест и обеспечении продовольственной безопасности региона». И это в то время, когда в стране и так происходит постепенное сокращение поголовья коров.
Последствия ожидаются в виде распространения инфекции на соседние районы, удара по продовольственной безопасности, снижения поголовья в регионе. Общественность требует личного вмешательства премьер-министра и правовой оценки действий руководства предприятия и областных властей, опасаясь, что без срочных мер могут погибнуть 500 "элитных" коров.