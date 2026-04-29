Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское

По состоянию на 27 апреля жители фиксируют новую волну гибели скота на подведомственном Фонду госимущества предприятии "Рыхальское". При этом заболевшие животные не усыпляются, а захораниваются в скотомогильниках.

Ещё 13 апреля в соцсетях было опубликовано видео с мёртвыми новорождёнными телятами и истощёнными коровами с обгрызенными тушами — с тех пор ситуация не изменилась. Местные жители обвиняют чиновников в попытках скрыть реальную причину смерти, хотя собранные факты указывают на эпидемию ящура с высокой скоростью распространения.