Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тайное оружие Россотрудничества: зачем России нужны архитекторы смыслов в соседних странах
Президент Путин предупредил об экологической катастрофе после ударов по Туапсе. Местные власти отрицают
Билет в один конец: как в Киеве пытаются спасти себя, поджигая приднестровский фитиль

Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское

Экономика » Аграрный сектор » Животноводство

На госпредприятии "Рыхальское" Житомирской области Украины зафиксирована третья волна массовой гибели скота: местные жители говорят о вспышке ящура из-за недокорма животных.

Корова
Фото: commons.wikimedia.org by NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Корова
По состоянию на 27 апреля жители фиксируют новую волну гибели скота на подведомственном Фонду госимущества предприятии "Рыхальское". При этом заболевшие животные не усыпляются, а захораниваются в скотомогильниках.

Ещё 13 апреля  в соцсетях было опубликовано видео с мёртвыми новорождёнными телятами и истощёнными коровами с обгрызенными тушами — с тех пор ситуация не изменилась. Местные жители обвиняют чиновников в попытках скрыть реальную причину смерти, хотя собранные факты указывают на эпидемию ящура с высокой скоростью распространения.

Как информирует «Рупор Житомира», «малые фермерские хозяйства играют ключевую роль в сохранении экономической активности общин, создании рабочих мест и обеспечении продовольственной безопасности региона». И это в то время, когда в стране и так происходит постепенное сокращение поголовья коров.

Последствия ожидаются в виде распространения инфекции на соседние районы, удара по продовольственной безопасности, снижения поголовья в регионе. Общественность требует личного вмешательства премьер-министра и правовой оценки действий руководства предприятия  и областных властей, опасаясь, что без срочных мер могут погибнуть 500 "элитных" коров.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Нефть
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Еда и рецепты
Вкуснее любых пирожков: превращаем вчерашнее пюре в роскошный деликатес с расплавленным сыром
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Популярное
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ

В небе над акваторией Черного моря зафиксирован беспрецедентный инцидент с участием иностранной авиации, который эксперты называют началом новой фазы противостояния.

Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Такого Парада Победы не ожидал никто: на Красной площади не будет ключевого участника
Радость для ленивых сладкоежек: легендарная Молочная девочка, которая тает во рту за минуты
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Вкус как из бочки в СССР: старинный способ готовить квас на закваске, покоривший всех хозяек
Приднестровье под прицелом: Санду и Зеленский ищут решение
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод
Последние материалы
Механизмы неудачи: почему нехватка отцовского внимания создает барьеры для поиска работы
Прибалтике намекнули на неприятный сценарий: что может случиться без поддержки США
Ужин за 30 минут, а разговоров на неделю: как собрать идеальный салат, если гости уже на пороге
Внутренний голос подаст сигнал: ловушка, в которую попадают отцы, решившие забыть детей
Из героя в подсудимого: пассажиры спасают пилота Белова от уголовного срока
Билет в элиту за бесценок: старая добрая сетка бабушки потеснила дорогие сумки звезд
Кишинёв замер в ожидании, но из Москвы пришёл запрет: как один приказ спас чужую столицу в 1992 году
Призраки древности под ногами: как невидимые континенты в глубинах Земли влияют на глобальный климат
Хоккейный ажиотаж: дворы в Омске превращаются в парковку, а готовая стоянка у G-Drive Арены пустует
Тревога охватила Житомир: третья волна гибели скота на госпредприятии Рыхальское
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.