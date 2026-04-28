Невидимые барьеры: как льготы для матерей могут усложнить поиск работы

Законодательная инициатива по отмене испытательного срока для матерей с детьми до трех лет может спровоцировать волну скрытой дискриминации на рынке труда. Вместо ожидаемой защиты, женщины рискуют столкнуться с негласными барьерами при найме, так как бизнес лишается возможности оценить компетенции сотрудника в деле.

Эксперты предупреждают, что чрезмерная опека со стороны государства часто вынуждает работодателей выбирать кандидатов с меньшим количеством юридических обременений.

HR-специалист Гарри Мурадян в эфире Pravda.Ru подчеркнул, что компании уже сейчас проявляют осторожность в отношении молодых матерей из-за сложностей с их последующим увольнением.

Действующие нормы делают расторжение контракта по инициативе менеджмента практически невозможным, если ребенку еще не исполнилось три года. Подобная правовая конфигурация толкает нанимателей на путь наименьшего сопротивления, что подтверждает статистика рынка, на которую ссылается MoneyTimes.Ru.

"Только сделают хуже. Сейчас есть закон, согласно которому, если женщина с ребенком до трех лет прошла испытательный срок, то потом, когда ее берете на работу, ее невозможно уволить. То есть работодатель не может по своей инициативе ее уволить, она может уйти сама. И это уже по умолчанию дискриминирует женщин, потому что работодатели идут по пути на меньшего сопротивления", — пояснил Мурадян.

"Избыточные гарантии превращают декретницу в "неприкасаемого" сотрудника, что пугает малый и средний бизнес. Вместо административных запретов государству стоило бы развивать налоговое стимулирование компаний, принимающих на работу молодых матерей", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Отсутствие проверочного периода создает ситуацию, при которой профессиональные риски полностью перекладываются на плечи предпринимателя. Это может привести к тому, что увольнение или отказ в найме станут превентивной мерой безопасности компаний.

Вместо жесткого регулирования эксперты предлагают сфокусироваться на реальных мерах поддержки, таких как своевременная семейная выплата и создание гибких графиков работы.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве матерей с детьми до 3 лет

Можно ли уволить женщину с ребенком до трех лет по инициативе работодателя?

Согласно Трудовому кодексу РФ, расторжение договора по инициативе работодателя с такой категорией сотрудников практически невозможно, за исключением случаев ликвидации организации или грубых нарушений дисциплины.

Как сейчас работает испытательный срок для молодых мам?

На данный момент испытательный срок позволяет работодателю оценить навыки сотрудницы, однако после его успешного прохождения она получает полный пакет социальных и трудовых гарантий безопасности.

Почему эксперты считают отмену испытательного срока вредной?

Это лишает работодателя инструмента объективной проверки квалификации, что заставляет компании заранее избегать найма женщин с маленькими детьми во избежание юридических ловушек.

Какие альтернативные меры поддержки обсуждаются?

Среди предложений — субсидирование рабочих мест для родителей, развитие корпоративных детских садов и эффективный налоговый вычет в декрете для сохранения финансовой устойчивости семьи.

