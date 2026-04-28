Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автохитрости вне закона: как за один девайс можно лишиться прав почти на полтора года
Климатическая аномалия усиливается: Россию ждут резкие перепады от зноя к штормам
Капризы разогретого мотора: почему автомобиль отказывается заводиться после поездки
Искусственный интеллект и погода: где заканчивается наука и начинается хаос
Телефонные мошенники вышли на новый уровень: жертвы действуют как под гипнозом
Молодость не спасает: почему сердечные катастрофы в России стремительно молодеют
Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года
Инвестиции в тыл: ХМАО устанавливает новый стандарт материальной поддержки защитников Отечества
Тревожный тренд на трассах: за что водители Сургутского района платят самую высокую цену в 2026 году

Невидимые барьеры: как льготы для матерей могут усложнить поиск работы

Экономика

Законодательная инициатива по отмене испытательного срока для матерей с детьми до трех лет может спровоцировать волну скрытой дискриминации на рынке труда. Вместо ожидаемой защиты, женщины рискуют столкнуться с негласными барьерами при найме, так как бизнес лишается возможности оценить компетенции сотрудника в деле.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
мамы в декрете

Эксперты предупреждают, что чрезмерная опека со стороны государства часто вынуждает работодателей выбирать кандидатов с меньшим количеством юридических обременений.

HR-специалист Гарри Мурадян в эфире Pravda.Ru подчеркнул, что компании уже сейчас проявляют осторожность в отношении молодых матерей из-за сложностей с их последующим увольнением.

Действующие нормы делают расторжение контракта по инициативе менеджмента практически невозможным, если ребенку еще не исполнилось три года. Подобная правовая конфигурация толкает нанимателей на путь наименьшего сопротивления, что подтверждает статистика рынка, на которую ссылается MoneyTimes.Ru.

"Только сделают хуже. Сейчас есть закон, согласно которому, если женщина с ребенком до трех лет прошла испытательный срок, то потом, когда ее берете на работу, ее невозможно уволить. То есть работодатель не может по своей инициативе ее уволить, она может уйти сама. И это уже по умолчанию дискриминирует женщин, потому что работодатели идут по пути на меньшего сопротивления", — пояснил Мурадян.

"Избыточные гарантии превращают декретницу в "неприкасаемого" сотрудника, что пугает малый и средний бизнес. Вместо административных запретов государству стоило бы развивать налоговое стимулирование компаний, принимающих на работу молодых матерей", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Отсутствие проверочного периода создает ситуацию, при которой профессиональные риски полностью перекладываются на плечи предпринимателя. Это может привести к тому, что увольнение или отказ в найме станут превентивной мерой безопасности компаний.

Вместо жесткого регулирования эксперты предлагают сфокусироваться на реальных мерах поддержки, таких как своевременная семейная выплата и создание гибких графиков работы.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве матерей с детьми до 3 лет

Можно ли уволить женщину с ребенком до трех лет по инициативе работодателя?

Согласно Трудовому кодексу РФ, расторжение договора по инициативе работодателя с такой категорией сотрудников практически невозможно, за исключением случаев ликвидации организации или грубых нарушений дисциплины.

Как сейчас работает испытательный срок для молодых мам?

На данный момент испытательный срок позволяет работодателю оценить навыки сотрудницы, однако после его успешного прохождения она получает полный пакет социальных и трудовых гарантий безопасности.

Почему эксперты считают отмену испытательного срока вредной?

Это лишает работодателя инструмента объективной проверки квалификации, что заставляет компании заранее избегать найма женщин с маленькими детьми во избежание юридических ловушек.

Какие альтернативные меры поддержки обсуждаются?

Среди предложений — субсидирование рабочих мест для родителей, развитие корпоративных детских садов и эффективный налоговый вычет в декрете для сохранения финансовой устойчивости семьи.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Садоводство, цветоводство
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Садоводство, цветоводство
Крупная и сладкая: как правильно подкормить смородину в фазе набухших почек
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Популярное
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну

Микроскопический враг способен за считанные недели уничтожить плоды, превращая здоровые деревья в источник распространения опасной инфекции по всему участку.

У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Прямое столкновение началось: истребитель Британии вступил в открытый бой с дроном ВС РФ
Борьба за выживание на огороде: что делать, если морковь не всходит
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него
Россия не будет вмешиваться в скандал между Украиной и Израилем, когда в мире наступает голод Любовь Степушова Призрак большой войны: почему коллективный Запад не решится на блицкриг против России Саид Гафуров Война с Ираном заставила НАТО вспомнить о своей энергетике и подводной инфраструктуре Андрей Николаев
Инженерный подход в огороде: как одна грядка заменяет две и повышает урожайность
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Избавьтесь от цепей на шее: четыре эффективных способа убрать холку в домашних условиях
Последние материалы
Секрет рубинового цвета: этот главный ингредиент сделает идеальной домашнюю аджику
Климатическая аномалия усиливается: Россию ждут резкие перепады от зноя к штормам
Невидимые барьеры: как льготы для матерей могут усложнить поиск работы
Туман в голове и упадок сил: как погода управляет нашей продуктивностью
Капризы разогретого мотора: почему автомобиль отказывается заводиться после поездки
Искусственный интеллект и погода: где заканчивается наука и начинается хаос
Химия или пламя: выбираем самый эффективный способ освободить место от пня на даче
Телефонные мошенники вышли на новый уровень: жертвы действуют как под гипнозом
Китай за десять лет потеряет целую Францию: демографическая яма грозит стране
Стиль против беспорядка: эффективные способы заменить коллекцию магнитов на кухне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.