Телефонные мошенники вышли на новый уровень: жертвы действуют как под гипнозом

Экономика

Телефонные аферисты научились вводить собеседников в состояние транса, лишая их способности рационально оценивать происходящее. Системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина объяснила, что злоумышленники целенаправленно удерживают жертву в непрерывном контакте, используя психологическое давление и манипуляции на острые, социально значимые темы.

Пожилой мужчина с телефоном и картой

Такая тактика приводит к глубокому погружению в измененное состояние сознания, когда критическое восприятие информации практически отключается.

Механизм воздействия напоминает глубокое внушение, при котором человек теряет волю и совершает действия, противоречащие его интересам. Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Татьяну Потемкину, результатом такой психологической обработки становится добровольная передача накопленных средств преступникам.

Подобные инциденты не редкость: недавно в Подмосковье правоохранительные органы задержали группу курьеров, которые похитили у пожилой женщины рекордную сумму в семьдесят миллионов рублей. Часто жертв втягивают в схемы, где они рискуют не только деньгами, но и попаданием в черный список ЦБ из-за сомнительных транзакций.

Для защиты своего капитала специалисты рекомендуют полностью исключить общение с подозрительными абонентами и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если же диалог состоялся, важно уметь вовремя распознать признаки манипуляции и немедленно прекратить связь.

Как отмечает психолог, на которого ссылается MoneyTimes, ключевым ориентиром должна стать забота о собственной безопасности и четкое понимание цели разговора. Особую бдительность стоит проявлять при обсуждении цифровых сервисов, так как даже опытные пользователи могут столкнуться с ситуацией, когда их iPhone превратился в кирпич после манипуляций со стороны киберпреступников.

"Человек, по сути дела, находится под гипнозом. Что такое внушение? Внушение — это измененное состояние сознания возникает у человека, он в этом измененном состоянии сознания под гипнозом отдает все, что у него накоплено непосильным трудом", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Младшему поколению необходимо регулярно проводить разъяснительную работу со своими пожилыми родственниками, объясняя им изменчивость сценариев обмана. Преступники нередко маскируются под сотрудников банков, силовых структур или коммунальных служб, поэтому установка программ для блокировки спам-звонков становится необходимой мерой цифровой гигиены.

Сегодня цифровая грамотность важна для всех возрастов, так как мошенники постоянно совершенствуют методы социальной инженерии, используя фишинг и поддельные сайты.

Ответы на популярные вопросы о телефонном мошенничестве

Почему люди верят мошенникам по телефону?

Преступники используют техники нейролингвистического программирования и создают ситуацию острого стресса или дефицита времени, что отключает логическое мышление и вводит жертву в состояние транса.

Как распознать, что вами пытаются манипулировать?

Главные признаки — это настойчивое требование не прерывать звонок, запрет на обсуждение ситуации с близкими и попытки вызвать сильные эмоции: страх за потерю денег или желание быстро заработать.

Что делать, если вы уже сообщили данные карты или перевели деньги?

Необходимо мгновенно заблокировать счета через мобильное приложение или горячую линию банка, после чего обратиться в полицию с заявлением о совершении преступления.

Как обезопасить пожилых родителей от аферистов?

Рекомендуется установить на их устройства приложения-определители номеров, договориться о "кодовом слове" для экстренных ситуаций и регулярно пересказывать им актуальные новости о новых схемах обмана.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
