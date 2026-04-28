Нефтяная вольница Эмиратов: что изменится для мирового рынка нефти после мая 2026 года

Мировая нефтяная отрасль готовится к масштабным переменам после официального сообщения от влиятельного ближневосточного игрока о разрыве многолетних связей.

Силуэт масляного насоса ночью
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о выходе из ОПЕК и формата ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Страна намерена целенаправленно увеличивать добычу с учётом спроса и рыночных условий.

"Мы считаем, что в будущем миру понадобится больше энергоносителей, и выход из ОПЕК и ОПЕК+ позволит нам, продолжая сотрудничество с партнёрами и инвесторами, удовлетворить эти потребности", — заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Выйдя из ОПЕК, Эмираты больше не связаны квотами на добычу и могут добывать и экспортировать столько нефти, сколько захотят. Этот шаг, не согласованный с другими членами картеля, рассматривается как потенциальное ослабление единства ОПЕК.

У Эмиратов есть два порта, которые не выходят в Ормузский пролив. Один из них — Фуджейра. Это крупнейший в регионе центр заправки танкеров и важнейший терминал для экспорта нефти. К порту ведёт стратегический трубопровод Хабшан — Фуджейра, который позволяет ОАЭ поставлять нефть напрямую в Индийский океан. Однако и до войны его пропускная способность покрывала лишь около 36-50% от текущего экспортного потенциала страны.

Даже при максимальной нагрузке трубопровода (1,8 млн б/с), более 1,7-2 млн баррелей в сутки всё равно должны отправляться через терминалы в Персидском заливе (например, Джебель-Данна или Дас), что требует прохода через Ормузский пролив. Тем не менее, Эмираты уже строят второй нефтепровод мощностью 1,5 млн баррелей в сутки из Рувайса в Фуджейру. Его запуск ожидается в 2027 году.

В марте инфраструктура порта подверглась нескольким ударам дронов, что временно парализовало отгрузку на терминалах Oil Terminal 1 и 2. К концу апреля работу большинства причалов удалось восстановить, но терминал Mena Fujairah до сих пор работает с ограничениями из-за повреждения резервуаров с нафтой. То есть пока нет мирного соглашения с Ираном, тактика ОАЭ на получение дополнительного дохода не будет работать. Кроме того, после войны падение цен на нефть "дорого" обойдётся и бюджету ОАЭ.

Для мира это означает конец эпохи предсказуемых цен на нефть, так как ОАЭ - это третий участник по объемам квот в картеле. Решение принято явно политическое. Reuters оценивает решение Эмиратов как серьёзный удар по фактическому лидеру организации — Саудовской Аравии. Агентство также пишет, что этот шаг может быть воспринят как победа Дональда Трампа, который ранее обвинял ОПЕК в завышении цен на нефть и связывал военную поддержку США странам Персидского залива с их нефтяной политикой. Не исключено, что это решение Трамп продавил.

Эмират Абу-Даби присоединился к организации ещё в 1967 году, до образования единого государства ОАЭ в 1971 году.

ОПЕК была создана в 1960 году Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой для координации нефтяной политики и влияния на мировые цены. Формат ОПЕК+ позднее объединил страны ОПЕК и крупных независимых производителей, включая Россию. На ОПЕК+ приходится примерно половина мировой добычи нефти.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
