Бюджетная дыра регионов растет: дефицит на 1,5 трлн рублей раскрыл главную слабость экономики

Региональные бюджеты сталкиваются с дефицитом из-за слабого экономического роста, ограниченных доходов и невозможности резко сокращать социальные расходы, поэтому закрывать разрыв придется за счет федеральной поддержки, займов и развития экономики самих регионов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Фото: freepik.com by ededchechine
Российские рубли

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджетов регионов достиг 1,5 трлн рублей в прошлом году и увеличится еще на 400 млрд рублей в этом году.

Беляев связал проблему не с отдельными ошибками в расчетах, а с общей слабостью экономической базы. Когда доходы не растут, власти оказываются между ограниченными поступлениями и обязательствами перед социальной сферой. Поэтому ключевым становится не только поиск денег для покрытия разрыва, но и более точное планирование расходов.

"Альфа и омега успешного развития страны — это темпы роста. Когда экономика растет не выше 1%, ждать наполнения бюджета наивно: доходов не будет ни от физических, ни от юридических лиц. Расходы надо планировать по реальным поступлениям, но резко сокращать их нельзя, поскольку они связаны прежде всего с социальной сферой. Закрывать разрыв регионы будут через федеральный центр, хотя у федерального бюджета тоже большая дыра, а также за счет Фонда национального благосостояния и региональных займов, за которые будут отвечать сами регионы", — указал экономист.

Финансовый аналитик подчеркнул, что разовая помощь и займы не решат проблему, если регионы сами не будут искать устойчивые источники роста. Местным властям необходимо оценивать состояние своей экономики, развивать промышленность и использовать возможности кооперации с соседними и другими регионами. Без такой работы дефицит будет воспроизводиться снова.

"Местным властям надо развивать экономику своего региона и искать возможности для роста. Каждый регион — это большая территория и серьезные ресурсы, сопоставимые с небольшой западноевропейской страной. Если собственных идей не хватает, нужно обращаться к организациям, которые могут оценить состояние экономики и предложить решения. Но рассчитывать только на природные ресурсы нельзя: Венесуэла с крупнейшими запасами нефти пришла к тяжелому кризису, а Япония и Швейцария без такой базы нашли свои источники развития", — заключил Беляев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
