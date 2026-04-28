Налог на профессионализм: кто из жителей мегаполисов попадет под ставку 15%

В 2026 году российская налоговая система перейдет на обновленные параметры прогрессивной шкалы НДФЛ, что затронет граждан с годовым доходом более 2,4 млн рублей. Под повышенную ставку в 15% подпадут специалисты, чье ежемесячное вознаграждение превышает 200 тыс. рублей, однако экспертное сообщество не прогнозирует критического расширения круга плательщиков. Текущая статистика показывает, что доля работающих россиян, подпадающих под прогрессивное налогообложение, составляет около 7,8%, или чуть более 2,2 млн человек, при этом основная масса населения продолжит платить стандартные 13%.

Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на доктора экономических наук Юрия Шедько, изменения в первую очередь затронут высококвалифицированных профессионалов из IT-индустрии, финансового сектора, телекоммуникаций и топ-менеджмент крупных корпораций. В зону действия новой ставки также попадают опытные инженеры в промышленном производстве и строительстве, жители мегаполисов и сотрудники предприятий в северных широтах. Экономист подчеркивает, что суммарный доход будет рассчитываться с учетом не только голого оклада, но и премиальных выплат, дивидендов, а также прибыли от арендного бизнеса.

Для большинства налогоплательщиков, чьи доходы лишь незначительно превышают установленный порог, финансовая нагрузка вырастет несущественно. По расчетам Шедько, при заработке 2,7 млн рублей в год разница в налоге составит всего 6 тыс. рублей ежегодно, что эквивалентно 500 рублям в месяц. На фоне существующего дефицита кадров работодатели могут пойти на пересмотр компенсационных пакетов, чтобы нивелировать это повышение для ключевых сотрудников и сохранить их чистый доход на прежнем уровне.

"При анализе новых правил важно учитывать не только номинальную ставку, но и риски возникновения технических ошибок при расчете совокупной налоговой базы из разных источников. Гражданам, имеющим множественные доходы, включая инвестиционные инструменты и бонусы, стоит заранее провести аудит своих налоговых обязательств, чтобы избежать доначислений и пеней в будущем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о налогах в 2026 году

Кто именно будет платить НДФЛ по ставке 15%?

Повышенная ставка применяется к физическим лицам, чей суммарный годовой доход превышает 2,4 млн рублей. С суммы превышения этого порога будет удерживаться 15%, в то время как база до 2,4 млн по-прежнему облагается по ставке 13%.

Будут ли учитываться доходы от сдачи квартиры в аренду?

Да, при расчете совокупной налоговой базы учитываются все официальные доходы гражданина, включая заработную плату, премии, дивиденды от акций и прибыль от сдачи имущества в наем.

Коснется ли это изменение жителей северных регионов?

Да, из-за традиционно более высокого уровня номинальных зарплат в Арктике и на Дальнем Востоке доля плательщиков повышенного налога там может быть выше, чем в среднем по стране.

Как узнать, сколько налога мне нужно доплатить самостоятельно?

В большинстве случаев расчет и удержание производит налоговый агент (работодатель), однако при наличии нескольких источников дохода налоговая служба сформирует уведомление в личном кабинете налогоплательщика по итогам года.

Читайте также